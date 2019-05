Il 20 maggio al Miela l'ultima serata del Pupkin

Gli attori e i musicisti del Pupkin Kabarett vi aspettano per un'ultima rocambolesca serata di stagione. I comici alla fine danno sempre il meglio di sé, lunedì sfileranno sul palco ripetendo alcuni dei migliori sketch di stagione corroborati dal fresco di questa bizzarra primavera. Il secondo tempo sarà dedicato ai saluti al pubblico: baci e abbracci, scambio di numeri telefonici, goffi tentativi di approccio che potrebbero sfiorare la molestia, ma con garbo e eleganza mitteleuropei.

Ospite Luigi Nacci con "Trieste selvatica"

Ospite della serata sarà Luigi Nacci presenterà “Trieste selvatica” leggendo qualche passo del suo nuovo libro. La Niente Band al gran completo, più indiavolata e frizzane che mai li accompagnerà dal vivo. Una serata da non perdere! Per i nostalgici, per i ritardatari, per chi per un motivo o per l’altro non è riuscito ancora a venire a teatro a godersi il loro spettacolo.