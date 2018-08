quello che conta sono i soldi

Martedì 21 agosto nell'ambito del Lunatico Festival verrà presentato dalla Compagnia Mamarogi lo spettacolo conclusivo del "Corso interattivo di formazione alla ricchezza individuale."

Lo spettacolo parla di ricchezza economica, di valore e di scambio in un mondo segnato dal costante aumento delle disuguaglianze, dall’inarrestabile accumulo della ricchezza in poche mani e dalla perdita del valore dell’esperienza, delle idee, delle relazioni umane, della cultura e dell’arte, a favore del “ valore di scambio”, che assegna a ogni aspetto dell’esistenza un suo prezzo al posto di un suo valore intrinseco ed esperienziale.

Gli incontri svoltisi nel corso dell'anni tra Trieste e Zagabria hanno portato a riflessioni e interviste sui temi del denaro, della ricchezza e dello scambio, rivolte a diverse fasce sociali e generazionali, hanno permesso la stesura di un canovaccio teatrale che, attraverso una serie di sessioni di prove aperte, ha portato alla costruzione del testo dello spettacolo in forma di paradossale gioco di ruolo interattivo.

Lo spettacolo verrà guidato da Boris Bakal, geniale regista e attore di teatro e cinema, artista intermediale e scrittore, direttore artistico di Bacači Sjenki/Shadow Casters (Zagabria).

Al Parco di San Giovanni a Trieste, ingresso libero

