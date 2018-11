Quinta giornata europea della musicoterapia con l'associazione Aulòs

Un affollatissimo incontro all'insegna della musicoterapia ha avuto luogo alla Casa della musica il 9 novembre, organizzato da A.P.S. Aulòs, associazione di musicoterapia con sede a Trieste ma operante su tutto il territorio regionale. L'evento divulgativo, parte di una serie di incontri esperienziali che si concluderanno il 16 novembre, oltre al secondo compleanno dell'associazione celebra la quinta Giornata Europea della Musicoterapia (il 15 novembre), promossa dalla EMTC, la Confederazione di Associazioni Professionali di Musicoterapia in Europa per favorire la conoscenza della disciplina nei paesi europei. Hanno partecipato all'evento Erica Pacchioni e Ugo Stella dell'Associazione ConfrontArti che si sono esibiti in una strepitosa dimostrazione di danceAbility, e il coro "I par ke i soni e inveze i canta" che ha allietato i numerosi ospiti con un intermezzo musicale.

Tema fondante di questa manifestazione, la doppia valenza – fisica ed emotiva – della frase “La musica mi muove”, tema del Music Therapy Day 2018. La musicoterapia, infatti, è una disciplina che utilizza le molteplici caratteristiche del suono e della musica, capaci di “muovere” emozioni e corpo, per facilitare processi preventivi, terapeutici o riabilitativi, tanto in ambito clinico quanto in quello psico-sociale.

Tra gli appuntamenti ancora in programma, lunedì 12 novembre alle ore 18.15 presso la sede di Aulòs in Strada di Rozzol 12 avrà luogo il laboratorio gratuito di espressione, esplorazione e riscoperta vocale “Canta che ti passa” e successivamente alle ore 20 il “Tavolo di musicoterapia”, un incontro destinato ai professionisti incentrato sull’aggiornamento professionale; infine, venerdì 16 alle ore 15 presso la sede di Aulòs è in programma “Musicoterapia in gravidanza”, un laboratorio gratuito destinato alle mamme in dolce attesa.

L’associazione di promozione sociale Aulòs si occupa di musicoterapia preventiva, riabilitativa e terapeutica e ha come scopo il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita favorendo il mantenimento o lo sviluppo di funzioni potenziali e/o residue della persona e perseguendo una integrazione intra- e interpersonale. L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini si impegna in varie attività, in particolare attività di promozione, divulgazione e diffusione della musicoterapia, ideazione e organizzazione di percorsi musicali e musicoterapici collettivi e individuali per bambini, ragazzi e adulti, ponendosi come interlocutore di riferimento sia per soggetti privati sia per enti pubblici, interventi di musicoterapia preventiva, riabilitativa e terapeutica, oordinamento di équipe terapeutiche che coinvolgano operatori in ambito musicoterapico o in settori affini, anche afferenti a discipline mediche e psicologiche oltre che progetti didattici ed educativi volti allo sviluppo e alla diffusione delle abilità musicali di bambini, ragazzi e adulti. Al suo interno operano musicoterapeuti qualificati e in continua formazione, ciascuno specializzato in un particolare settore.

Per informazioni o prenotazioni: +393491051270 / info@aulos.online / www.aulosmusicoterapia.com.

