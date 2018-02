"Raccolta pappa": i volontari della Zampa nel cuore a Valmaura

La "Raccolta pappa" dell'associazione Zampa nel cuore, si terrà sabato 3 febbraio dalle 15 in poi nel parcheggio adiacente al Maxi Zoo (negozio a Valmaura); non c’è nessuno stand ma solamente le volontarie con le loro auto ad aspettare.

Il cibo è quasi finito, servono urgentemente:

- Pappe cuccioli crocchette e umido

- Pappe adulti crocchette e umido

- Riso soffiato

- Riso ( uso umano)

- Pasta ( uso umano)

- emergenza latte in polvere primi mesi

latte di capra

Omogenizzati

- Pappe gatti crocchette e umido

- Sabbietta

- medicinali vari

- antiparassitari (Frontline, Advantix, Ex-spot, Program, Stronghold, Advocate etc),

- prevenzione filaria (Cardotek, Sentinel, Interceptor, Guardian)

- vermifughi (Drontal, Nemex, Vetkelfizina, Milbemax, Profender, Procox, Isospen),

- antibiotici di ogni tipo (Baytril, Ronaxan e

- Panacur, Marbocyl, Stomorgyl, Synulox o Clavulin etc)

- Antibiotici ad uso umano ( tutti)

- Cortisone ( uso umano)

- Flagyl ( prevenzione giardia )

- Disinfettanti cute

- Disinfettanti chirurgici

- Fili sutura

- Teli anche ad uso umano X pipì

- vitamine e integratori (soprattutto calcio)

- colliri (Abinac, Tobrex, Brunac, Colbiocin)

- antiinfiammatori

- farmaci controla rogna(principalmente Bravecto, Amitraz, Nexgard ecc)

- farmaci antivomito

- siringhe e garze

- Guanti lattice



«Anche una sola scatoletta cambia le loro vite ... vi prego non abbandonateci», l'appello delle volontarie.

Per informazioni: Antonella 3450606108 , Francesca ‭3470147725‬, Alessandra 3270745442‬