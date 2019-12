"Giubbotti Straordinari", raduno a Trieste

Trieste è da sempre una delle capitali del GS. Il motivo? Beh, sarebbe fin troppo facile pensare alla bora, alle sue ventate gelide, ma quello che veramente c’è dietro al giubbottismo triestino è anzitutto la mentalità: ai residenti nel capoluogo giuliano piace pompare, c’è poco da fare.

Ecco perché, fin dagli esordi della gloriosa pagina Giubbotti Straordinari, la fanbase triestina si è sempre contraddistinta per numero, partecipazione e diffusione della mentalità giubbottista.

Per queste ragioni, ci sembra giusto onorare i GS e i loro sostenitori, con un raduno triestino, ma aperto ovviamente a tutti coloro che da fuori Trieste vorranno unirsi. Un succulento anticipo del raduno nazionale di GS.

L’appuntamento è per sabato 7 dicembre, in una vera e propria Mecca del giubbottismo triestino, l’Hop & Rock di via Machiavelli 10, a partire dalle ore 19. Pompare!