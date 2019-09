Al Mushroom bar il tributo ai Rammstein

Il tour europeo dei Rammstein per quest'estate è finito e il 2020 è ancora lontano...

Accorciamo l'attesa: i Walkyria - Rammstein Tribute Band si esibiranno la prossima settimana sul palco del MushrooM bar!!!



I Walkyria, ormai conosciutissimi e apprezzatissimi in zona, proporranno il suono devastante del sestetto berlinese, tra costumi, scenografie, accuratezza dei brani e potenza del suono. Uno spettacolo coinvolgente come solo i Rammstein sanno fare!!!



https://www.facebook.com/walkyriarammstein/



Seguirà una selezione musicale industrial / gothic / new wave a cura di EleNoir per continuare la serata in compagnia



Evento GRATUITO e senza tessera.

Inizio concerto ore 21.30 puntuali.



Vi aspettiamo!

Gallery