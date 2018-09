Rampigada Santa: modifiche alla viabilità

Il Comune informa che, per consentire il regolare svolgimento della 7a edizione della manifestazione sportiva “Rampigada Santa” di domenica 16 settembre, è stata predisposta un'apposita ordinanza con i relativi provvedimenti di viabilità: divieti di sosta sono previsti da mezzanotte alle ore 15.00 di domenica 16 settembre in via Montorsino (in corrispondenza del civico 2/A, nel tratto tra Scala Santa e via Giusti e davanti al civico 4/B, nonché davanti al civico 4) e in via Villan de Bachino (dall'intersezione con via Montorsino). Divieto di sosta da mezzanotte del 15 settembre alle 8.00 del 17 settembre anche nel piazzale dell'Obelisco. È stato inoltre istituito il divieto di transito dalle ore 9.30 alle 15.00 del 16 settembre in Scala Santa e in via Bonomea, nel tratto compreso tra l'intersezione con Strada Nuova per Opicina e il civico n. 265 (ingresso Sissa), nonché il divieto di svolta a sinistra o a destra per i veicoli che percorrono Strada Nuova per Opicina, in corrispondenza dell'intersezione con via Bonomea/Scala Santa.

​Tutte le chiusure saranno presegnalate per evitare l'immissione di veicoli/motocicli non autorizzati sui tratti interessati dalla gara.

Ultimo giorno per iscriversi

Oggi, giovedì 13 settembre, si chiudono le iscrizioni alla Rampigada Santa! Trovate tutte le informazione Online sul sito spiz.it

L'appuntamento domenica 16.00 dalle ore 10.00, Scala Santa. La Rampigada Santa è la crono-scalata a piedi, in bicicletta o in entrambe le discipline, dell'erta cittadina di Scala Santa (2.050 metri di lunghezza, 16,2% di pendenza media - min 10,8%, max 21% - fondo stradale tutto in pavé) nata per promuovere una mobilità urbana più sostenibile dimostrando in maniera estrema che se si può andare a piedi o in bici su di là si può andare a piedi o in bici dappertutto. Per tutti coloro che avessero partecipato alla 11ª Olimpiade dele Clanfe, la 7ª edizione della Rampigada Santa è valida per l'assegnazione della 6ª Combinata SPIZ con in palio preziosi voucher viaggio validi per due notti e due persone.