"Regala un sorriso", al Montedoro la raccolta di giocattoli per i bambini del Burlo

Torna la solidarietà allo Shopping Center Montedoro. Lo spazio eventi del piano superiore del centro commerciale di Muggia ospiterà sabato 24 febbraio “Regala un sorriso”, la raccolta giocattoli per i bambini dell'ospedale infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.

A partire dalle 17 l'associazione sportiva dilettantistica Annalisa Danze, ente organizzatore dell'evento, inscenerà una serie di esibizioni di ballo all'insegna della musica e del divertimento.

La scuola di ballo di Trieste, che vanta al suo interno atleti e maestri di fama internazionale, farà la sua parte intrattenendo i visitatori del centro con balli che spazieranno nel vasto repertorio dell'associazione: dalle danze latine a quelle caraibiche, dalla danza orientale alla street dance. Punta di diamante sarà il country, sezione gestita dalla maestra Laura Bassi, con la presenza di tutti i propri allievi tra cui la giovanissima neocampionessa mondiale Chiara Romano. A presentare lo spettacolo saranno il presidente dell'asd Annalisa Danze, Miro Steffè, e l'amatissimo showman Flavio Furian, comico-imitatore diventato famoso anche a livello nazionale grazie alla sua prestigiosa partecipazione al programma televisivo Colorado nelle vesti di Zdenko, improbabile direttore del casinò Las Vegas di Buje. Per l'occasione Furian preparerà un repertorio a misura di bambino introducendo le esibizioni degli atleti presenti a Montedoro.

Durante lo spettacolo un banchetto dell'Agmen (Associazione genitori malati emopatici neoplastici) del Friuli Venezia Giulia sarà presente per il fine ultimo dell'iniziativa in programma a Montedoro: raccogliere giocattoli per i bambini dell'ospedale triestino Burlo Garofolo.

Ricordiamo quindi, a chi fosse interessato a partecipare all'iniziativa benefica, che NON verranno accettate offerte in denaro, ma esclusivamente giocattoli, nuovi o usati, ma puliti e in buono stato, eventualmente acquistabili anche all'interno del centro commerciale.