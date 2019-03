"Regala un sorriso": al Montedoro l'inziativa dedicata ai bambini del Burlo

Torna la solidarietà allo Shopping Center Montedoro. Lo spazio eventi del piano superiore del centro commerciale di Muggia ospiterà sabato 23 marzo “Regala un sorriso”, la raccolta giocattoli per i bambini dell'ospedale infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.

A partire dalle 17 e sino alle 19.30 l'associazione sportiva dilettantistica Aztecan Academy, ente organizzatore dell'evento, inscenerà una serie di esibizioni di ballo all'insegna della musica e del divertimento.

La scuola di danze caraibiche di Trieste, che vanta al suo interno maestri professionisti, farà la sua parte intrattenendo i visitatori del centro con balli che spazieranno nel vasto repertorio dell'associazione. A presentare lo spettacolo saranno Dennis Fantina e Laura Bassi, duetto che ha recentemente conquistato il web con l'intrepretazione di "Shallow", il brano musicale cantato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film "A star is born", presentato in anteprima mondiale fuori concorso durante la Mostra del Cinema di Venezia 2018. Fantina e Bassi proporranno anche delle canzoni dal vivo.

Durante lo spettacolo un banchetto dell'Agmen (Associazione genitori malati emopatici neoplastici) del Friuli Venezia Giulia sarà presente per il fine ultimo dell'iniziativa in programma a Montedoro: raccogliere giocattoli nuovi per i bambini dell'ospedale triestino Burlo Garofolo.

Ricordiamo quindi, a chi fosse interessato a partecipare all'iniziativa benefica, che NON verranno accettate offerte in denaro, ma esclusivamente giocattoli, nuovi, eventualmente acquistabili anche all'interno del centro commerciale.