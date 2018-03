Raccolta alimentare FdI: "Regala una Pasqua felice a una famiglia Italiana"

Fratelli d’Italia Trieste, anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, organizza una raccolta alimentare, di dolciumi e di generi di prima necessità destinata a famiglie triestine italiane in difficoltà. La raccolta di Pasqua segue quella di San Nicolò e Natale, dove anche quest'anno si è vista presente la grandissima generosità dei triestini.

«Voglio ricordare che In Italia 1 bambino su 10 ha la famiglia che non si può permettere le festività e, dati Istat alla mano, il 27,5% degli italiani è a rischio povertà e di esclusione sociale. I giovani e le anziane sole sono le fasce più colpite infatti rispetto il 2015, si è constatato che nonostante il reddito da lavoro o da pensione gli italiani non riescono a garantirsi beni e servizi primari. Per questo siamo di nuovo in strada per dare una mano a chi ne ha bisogno» dichiara Nicole Matteoni, vice segretario di Fratelli d'Italia Trieste. «Per chi avesse necessità, è possibile contattarci attraverso il nostro sito web www.fditrieste.it in modo del tutto anonimo». I banchetti della raccolta si svolgeranno in Piazza Goldoni, nella zona antistante al supermercato Bosco sabato 31 marzo dalle 9:30 alle 12:30. In caso di maltempo l’evento verrà spostato nella sede del partito in via Rismondo 4

Si comunica che, in virtù delle imminenti festività della Santa Pasqua, lo Sportello del Cittadino rimarrà chiuso da venerdì 30 marzo fino a venerdì 6 aprile. Unica eccezione domani, giovedì 29 marzo, con il consueto orario 17-19. Il servizio, da noi gratuitamente offerto ai cittadini italiani, riprenderà regolarmente lunedì 9 aprile.