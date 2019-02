Al Revoltella l'incontro “Leopardi commentatore delle Rime di Petrarca”

“Leopardi commentatore delle Rime di Petrarca”: sarà questo l'interessante tema dell'incontro - il secondo del ciclo su “Francesco Petrarca tra identità culturale ed eredità poetica”, curato da Alessandra Sirugo - organizzato dal Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo, che si terrà sabato 23 febbraio, alle ore 17.30, all'Auditorium del Museo “Revoltella”, e che vedrà il professor Fabio Romanini, docente al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, proporre una rilettura del commento di Giacomo Leopardi alle “Rime” del Poeta aretino. Scriveva Leopardi nella sua Prefazione all'edizione delle “Rime”: “La storia dell'amore del Petrarca ... narrata dal poeta nelle sue Rime, non è stata fin qui da nessuno intesa né conosciuta, come pare a me che ella si possa intendere e conoscere, adoperando a questo effetto non altra scienza che quella delle passioni e dei costumi degli uomini e delle donne. E tale storia, così scritta come io vorrei, stimo che sarebbe non meno piacevole a leggere, e più utile che un romanzo”.

Vi possiamo cogliere tutto il rammarico dell'”interprete” Giacomo Leopardi per non aver potuto narrare il romanzo d'amore di Laura e Francesco secondo la propria sensibilità di uomo e di poeta...

Il relatore, Fabio Romanini, ferrarese, insegna Linguistica italiana e Filologia della letteratura italiana all'Università degli Studi di Trieste. E' condirettore della rivista «Filologia Italiana». Le sue pubblicazioni spaziano dai volgarizzamenti della Pharsalia del poeta epico latino Lucano alla tradizione dei manoscritti della «Commedia». Ha pubblicato studi sulla letteratura di viaggio del Cinquecento, tra cui il libro «”Se fussero più ordinate e meglio scritte...”. Giovanni Battista Ramusio correttore ed editore delle Navigationi et viaggi», Roma, Viella, 2007. Lo studioso ha anche dedicato pagine alle Avanguardie novecentesche, studiando la genesi e le caratteristiche dei sonetti di Gian Pietro Lucini. Per i tipi di Interlinea sta per uscire una sua nuova edizione del volgarizzamento di Cornelio Nepote, approntato da Matteo Maria Boiardo per il duca estense Ercole I.