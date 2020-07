Riapre oggi la terrazza mare targata “Pane Quotidiano”

Apre oggi, giovedì 16 luglio 2020, il "Pane Quotidiano Lungomare", un tempo conosciuta più comunemente come Terrazza Mare ed ex "La Voce della Luna". Dopo l'incendio di dieci anni fa torna quindi quello che è destinato ad essere il nuovo attrattore del lungomare di Barcola, con un'apertura in sordina e senza una vera e propria cerimonia con taglio del nastro per non creare assembramenti. Ampie terrazze, compresa una al piano di sopra, dove i clienti potranno sdriarsi comodamente sui lettini, bere drink freschi o consumare i prodotti da forno del Pane Quotidiano. Non si tratterà tuttavia di uno stabilimento e non sarà possibile accedere al mare dalle terrazze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I lettini e gli ombrelloni possono essere prenotati al numero 040 3403929, non esistono abbonamenti settimanali, mensili o stagionali. La tariffa per due lettini e un ombrellone è di 25 euro al giorno, mentre per un lettino (non è previsto l’ombrellone), dieci euro al giorno. La consumazione è obbligatoria ed è vietato consumare cibo proprio (eccezione per i bambini). Prevista una bibita in omaggio. In linea con le norme Covid è obbligatoria la mascherina all'interno del locale e all'esterno in caso non sia possibile garantire il metro di distanza.