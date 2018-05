Riapre l'osservatorio astronomico di Talmassons con visite a offerta libera

Il Circolo Astrofili Talmassons annuncia che la prossima apertura con visita a offerta libera dell'osservatorio astronomico di Talmassons avverrà venerdì 18 maggio. La distribuzione dei biglietti sarà attiva dalle 20.50. L'inizio dell'evento è previsto dalle 21.00. La prossima apertura è prevista venerdì 22 giugno 2018.

Per informazioni su annullamento delle serate, abbigliamento da indossare, parcheggio e altro ancora, qui si trovano le informazionihttps://www.facebook.com/notes/circolo-astrofili-talmassons/aperture-al-pubblico-come-funziona/1765310810175152/



Per contattare l'organizzazione in modo diretto scriveteci usando Messanger di Facebook. Per comunicazioni urgenti potete anche inviare un SMS o chiamare allo +39 339 827 7499. Per saperne di più non solo sull'evento ma anche su tutte le altre iniziative, qui il sito ufficiale: http://castfvg.it/