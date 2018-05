Riserva marina di Miramare: escursioni e snorkeling tra i primi eventi estivi

L'estate è alle porte e anche se il mare è ancora freddo, si punta all'apertura ufficiale della stagione estiva con i sea watching, le esplorazioni con maschera, pinne e boccaglio, tante amate da adulti e bambini: la data, è sabato 9 giugno. È passata solo qualche settimana dal lancio dei nostri centri estivi e quasi metà delle settimane estive sono già riempite. L'entusiasmo dei bambini, delle famiglie e il vostro passaparola ci aiutano ogni anno a far conoscere l'area marina, e a divulgare l'amore per il mare. Inoltre, merita ricordarlo, tutte le attività che svolgiamo servono a sostenere la gestione stessa della Riserva, e aiutano la tutela della biodiversità. Ma ecco, nel dettaglio, i progetti per le prossime settimane:

Centri estivi dell'Amp Miramare

Avviso alle famiglie: i centri estivi stanno riscuotendo molto successo e i posti disponibili per il mese di luglio sono ormai conclusi (aperte invece le liste di attesa). Ancora qualche posto disponibile per giugno e maggiori disponibilità per il mese di agosto, affrettatevi! Vi ricordiamo che attualmente sono attive le convenzione con la Scuola Superiore di Studi Avanzati (Sissa) e con i tesserati del Circolo Aziendale Generali di Trieste. Tutte le info: http://www.riservamarinamiramare.it/centri-estivi

Sabato 2 giugno "Incontriamoci in giardino"

Giornate europee del patrimonio Miramare: giardini emersi e giardini sommersi Da secoli l'Italia viene definita "Giardino d'Europa" per la bellezza dei suoi paesaggi costellati di dimore, castelli, giardini. I nostri giardini costituiscono il trait d'union tra architettura e paesaggio, tra natura e cultura, tra patrimonio monumentale e vocazioni produttive. Nell'ambito delle Giornate Europee del Paesaggio, l'AMP Miramare e il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare organizzano congiuntamente, nel pomeriggio, un incontro con passeggiata guidata gratuita all'interno del Parco del Castello di Miramare. Sarà l'occasione per approfondire le caratteristiche storiche artistiche e antropologiche del Parco, raccontate da un esperto del Museo e a integrarle – a cura di un naturalista del WWF- con le peculiarità botaniche, geologiche e naturalistiche del parco emerso e di quello... sommerso, un vero e proprio giardino in fondo al mare! Ritrovo nel piazzale davanti al Castello, alle ore 16,30. Orario: 16.30 (durata indicativa 1 ora e mezza) Attività gratuita (max. 30 persone, fino a esaurimento posti disponibili)

Domenica 3 giugno "Il Carso a picco sul mare: il sentiero Rilke"

Sono ripartite le escursioni naturalistiche guidate gratuite promosse dal Comune di Duino Aurisina per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Falesie di Duino e di tutto il territorio comunale, in collaborazione con il WWF AMP Miramare e Camping Village Marepineta. L'escursione di domenica, curata da un naturalista del WWF, lungo il sentiero dedicato allo scrittore e poeta boemo Rainer Maria Rilke, porterà ad esplorare lo spettacolare itinerario che attraversa la Riserva Naturale delle Falesie di Duino con un sentiero tanto semplice quanto panoramico, ricco di spunti geologici, faunistici e vegetazionali, straordinari in ogni stagione per la compresenza di elementi della flora mediterranea, continentale e illirica, ricca di preziosi endemismi come il fiordaliso del Carso. Info e prenotazioni: Camping Village Marepineta - Tel. +39 040 299264 - info@marepineta.com

Venerdì 8 giugno: World oceans day

Passeggiando nel giardino in fondo al mare Per il secondo anno di seguito, l'Area Marina Protetta di Miramare e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, promuovono la Giornata Mondiale dell'Oceano, evento divulgativo a supporto dell'Ocean Literacy, la "alfabetizzazione all'oceano". L'evento, gratuito, prevede una sorta di open day presso il Biodiversitario Marino - BioMa, il nuovo Museo immersivo dell'Area protetta (inaugurato lo scorso marzo presso un'ala delle ex Scuderie di Miramare), a cui partecipano in qualità di co-organizzatori e partner dell'evento, l'OGS e l'Università di Trieste. Tema di quest'anno è il giardino in fondo al mare, argomento che verrà approfondito in un percorso a tappe grazie a diverse postazioni interattive e laboratoriali dove i partecipanti potranno osservare alghe, piante marine e batteri, visitare la vasca tattile e riflettere sugli aspetti meno spettacolari del "giardino", quelli legati all'inquinamento. Per partecipare, gratuitamente, è sufficiente collegarsi al link qui riportato: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-passeggiando-nel-giardino-in-fondo-al-mare-world-oceans-day-46441629163

Sabato 9 giugno "Stagione estiva 2018: partono i sea watching all'area marina!"

Sotto al mare, ai piedi del bianco castello di Miramare si nasconde uno scrigno di biodiversità marina: ma come scoprirla? Con uno snorkeling presso l'Area Marina Protetta di Miramare guidato dallo staff WWF, che nei mesi di giugno, luglio e agosto accompagneranno piccoli gruppi ad osservare la grande varietà di specie presenti in Riserva. Si inizia con sabato 9 giugno e si prosegue per tutta l'estate, con questo programma: > Sea watching da terra, con partenza dal Bagno Ducale (Miramare): sabato alle 10 e domenica alle 16 > Sea watching da barca, con partenza da barca (Grignano): mercoledì alle 18.30 Info, costi e prenotazioni http://www.riservamarinamiramare.it/seawatching