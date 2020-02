"Risorgimento digitale", a Trieste sbarca l'educazione digitale in piazza

L’appuntamento per la tredicesima tappa del tour è a Trieste, dove dal 24 al 28 febbraio dalle 9.30 fino alle 19, puoi partecipare a una serie di iniziative di educazione al digitale. Durante queste giornate, puoi rivolgerti allo sportello digitale presente sulla piazza per dubbi e domande su Internet e il digitale, ad esempio per capire come gestire la casella di posta, utilizzare i social network, produrre foto e video nella quotidianità ma anche fare una ricerca efficace e usufruire dei servizi online della Pubblica Amministrazione.



Per chi ha poco tempo e intende concentrarsi sul tema della Rete, ci sono le lezioni in piazza, 10 incontri che durano meno di un’ora focalizzati su Internet e le sue potenzialità: dai servizi in città, per il tempo libero e la famiglia, a tutto quello che può servire per l’intrattenimento e la comunicazione, senza trascurare la sicurezza. Dal 2 al 20 marzo puoi seguire il corso per diventare cittadini di Internet. Questo corso si svolge in aula, prevede 3 incontri di 2 ore e serve per imparare a entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le tue giornate da cittadino digitale.



Per partecipare a questo corso gratuito, bisogna prenotarsi online oppure chiamare il Numero Verde 800 860 860.