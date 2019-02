Roberto Bolle torna al Rossetti: da venerdì via le prevendite

Mercoledì 24 aprile alle ore 20.30 Giovedì 25 aprile alle ore 18.00 al Politeama Rossetti di Trieste da domani, venerdì 22 febbraio, ore 10 aperte le prevendite

Per il tanto atteso ritorno nella città di Trieste, Roberto Bolle porterà in scena “The Seasons”, nuova produzione finora allestita soltanto per l’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos (gennaio 2018), con coreografie di Massimiliano Volpini su musiche di Antonio Vivaldi e dell’americano Edwaard Liang su Astor Piazzolla. Lo spettacolo sarà dunque al Politeama Rossetti in prima italiana.

Aprirà la serata, divisa in due parti, la tradizionale formula del Gala “Roberto Bolle and Friends”, con una serie di passi a due e assoli tratti dal repertorio classico e contemporaneo, per poi proseguire con l’esibizione corale “The Seasons”. Accanto a Roberto Bolle sul palco alcuni solisti e primi ballerini del Teatro alla Scala.

“ROBERTO BOLLE e I SOLISTI DEL TEATRO ALLA SCALA” sarà dunque un evento di danza al massimo livello, un dono esclusivo per il pubblico del Politeama Rossetti e per l’offerta culturale della città e della regione in un momento di grande appeal turistico per Trieste, che ha già avuto il privilegio di applaudire Roberto Bolle e apprezzare diverse edizioni del suo “Roberto Bolle and Friends”, l’ultima a dicembre del 2016.

I biglietti per assistere a questo straordinario evento al Politeama Rossetti saranno in vendita da venerdì 22 febbraio a partire dalle ore 10, presso tutti i punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, online sui consueti circuiti Vivaticket e Ticketone, oltre attraverso il sito www.ilrossetti.it. Venerdì 22 febbraio la Biglietteria del Politeama Rossetti sarà aperta con il consueto orario, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30. I prezzi dei biglietti saranno di €99 per i posti di Platea A e B e di €72 per la Platea C. I biglietti per le Gallerie saranno a partire da €61 a €50 ed i biglietti di Loggione a €39. Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.ilrossetti.it e al tel. 040-3593511, centralino del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, e sul sito www.robertobolle.com