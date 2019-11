Alla Glam Art la personale di Roberto Budicin

Storie di colori è la nuova personale di Roberto Budicin, uno degli artisti triestini più apprezzati, che verrà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 18.00 presso la Galleria Glam Art (Piazza Unità d’Italia – Capo di Piazza G.Bartoli 1 Trieste). Nei 30 quadri esposti il colore, declinato in tutte le sue sfumature evocative, è l'assoluto protagonista: realizzate con tecniche diverse (oli e acquarelli), le tele di Storie di colori affrontano svariati temi, come vedute veneziane, scorci del Carso triestino e di Miramare e la montagna, tutti soggetti vicini all’autore sia affettivamente sia geograficamente.



Nei quadri di Budicin, che può vantare la presenza di alcune sue opere presso la National Wildlife Gallery di Fort Myers (Florida), il realismo delle forme e delle proporzioni si fonde con l'impressionismo che caratterizza l'uso dei colori. «È qui – sottolinea l'artista – che concentro la maggior parte delle mie energie cercando di trasferire nell'opera non solo potenza e brillantezza, ma anche armonia ai soggetti». Una pittura tradizionale, quindi, ma attenta a raccogliere il testimone delle scoperte dei maestri appartenenti alla fine del diciannovesimo secolo e a portarlo avanti in una chiave personale.



Storie di colori, personale di Roberto Budicin, verrà inaugurata sabato 16 novembre alle ore 18.00 presso la Galleria Glam Art (Piazza Unità d’Italia – Capo di Piazza G.Bartoli 1, Trieste) e sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 1° dicembre con i seguenti orari: tutti i giorni (tranne lunedì) dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Roberto Budicin

Roberto Budicin nasce a Trieste nel 1980. Grazie all’influenza del padre, Sergio Budicin, pittore e illustratore affermato, coltiva fin da bambino la passione per il disegno. Gli stimoli e le critiche lo spingono a continuare finché, a sedici anni, comincia a frequentare l’atelier del pittore accademico Walter Falzari, dove studia i soggetti dal vero e si esercita nel ritratto. Nel contempo approfondisce la prospettiva, la figura nelle tre dimensioni, la teoria dei colori e la composizione grazie allo studio di illustratori come Andrew Loomis.



Durante gli anni universitari partecipa, assieme al padre, a Udine, Tarvisio e Pordenone, ad alcune esposizioni collettive incentrate sull’arte naturalistica. Nel 2006 espone a Trieste al Palazzo della Borsa disegni e tempere raffiguranti creature immaginarie e fantastiche, ispirate ai bestiari medievali.



Nel 2007, conclusi gli studi universitari, decide di dedicarsi a tempo pieno alla pittura e intraprende un lungo cammino di sperimentazione di materiali e tecniche, guardando a maestri dell’ottocento quali J. Sargent, C. M. Russell, J. Sorolla, A. Zorn, L.A. Tadema, J. Waterhouse e del seicento come Rembrandt e Velasquez. Ha esposto ripetutamente, tra l’altro, alla Galleria Tribbio di Trieste e alla Melori & Rosenberg Art Gallery di Venezia. Sue opere si trovano in permanenza alla National Wildlife Gallery di Fort Myers (Florida).



Mostre di Roberto Budicin



2005: Mostra Collettiva - Sede Comunale di Tarvisio

2006 : R.Budicin, Creature dell' Età di mezzo - P.za della Borsa, Trieste

2007 : Mostra collettiva - Sede Comunale di Pordenone

2010 : Mostra Collettiva - Galleria Tiepolo, Udine

2012: Roberto Budicin, Pittura e poesia - Galleria Tribbio, Trieste

2012: Roberto Budicin, Pittura e poesia - Galleria la Loggia, Udine

2013: Roberto Budicin in Venice - Galleria Melori & Rosenberg, Venezia

2013: Roberto Budicin, Viaggio nel Colore - Sede Comunale di Trieste

2014: Roberto Budicin, Mostra personale—Galleria Triabbio, Trieste

2016: Roberto Budicin , Mostra personale—Galleria Tribbio, Trieste

2017: Mostra Collettiva, Galleria Artime, Udine

2018: Mostra collettiva, Galleria Ducale, Bergamo

