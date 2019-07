Romastino, il giovane cantautore dal vivo a Barcola venerdì 19 luglio

Sudati e democratici, democratici e sudati, perché la musica è libera, per ogni colore di pelle, purché madida e umida come la pelle di Romastino, cantautore sudato per eccellenza, che fa del "sudore una cura". Vi aspettiamo tutti gocciolanti ma scatenati e democratici, venerdì 19 luglio al Barakin de Barcola in orario aperitivo (dalle 18.30). Felafel, NoGoCazzi, odalische e molto altro!



Segui Romastino su Instagram (@romastino_official) e Facebook (nonrichiestour), e ascolta il primo album Nonrichiestour su Spotify (http://bit.ly/romastino-spotify).