Romastino live at Barcolana

Nonostante non l'abbia chiesto davvero nessuno, torna il Romastino con una nuova imperdibile tappa che vi farà ammainare le vele della decenza: vi aspettiamo sabato 13 ottobre dalle 19:00 allo stand dell'Hops Beerstrò nel villaggio della Barcolana.



Saranno distribuite pillole di saggezza nonrichiesta, canzoni accompagnate da chitarra, birra e intenzioni (non sempre) buone.



Cantautore “indipendente” nel senso che non dipende da droghe, Romastino è prima di tutto nel nome la crasi di due città, di due mondi e modi di vivere, Roma e Trieste, equamente rappresentate nelle sue canzoni tramite deviazioni e libertà dialettali.



Ed è da questa bi-cittadinanza che ha sempre tratto ispirazione per le sue ballate, intrise di temi politico-satirico-amorosi bagnati da una punta di cinismo, che è farcitura necessaria per una vita intensa.



Puoi ascoltare i primi singoli estratti dall'album nonrichiestour su Spotify al link: http://bit.ly/spotify-romastino

e leggere i pensieri sparsi del cantautore più irriverente di sempre su www.romastino.com.