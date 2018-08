Nord Est Mall di Ronchi, degustazione gratuita di spiedini frutta

Cosa c’è di più rinfrescante e sano della frutta? Sabato 11 agosto, presso la galleria del centro commerciale Nord Est Mall, saranno offerti ai clienti dei gustosi e rigeneranti “stuzzichini” estivi. La degustazione di spiedini di frutta partirà dalle 16 fino a esaurimento frutta.

Il centro commerciale Nord Est Mall di Ronchi dei Legionari e Fogliano Redipuglia è aperto 7 giorni su 7 con orario continuato 9.00 – 20.00. La galleria commerciale apre alle 8.00, consentendo l’accesso al bar e al supermercato che hanno orari diversi. Si trova a pochi chilometri dall’uscita autostradale A4 Redipuglia in provincia di Gorizia ed è frutto di una riqualificazione che propone insegne commerciali per l’arredo di casa, il bricolage, l’abbigliamento, la ristorazione, la spesa e tante altre idee per il tuo shopping.