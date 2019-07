Roseto di San Giovanni, 30 studenti tedeschi giardinieri per un giorno

Martedì 16 luglio l'associazione di volontariato TriesteAltruista si dedicherà alla cura del Roseto di San Giovanni assieme ad una scolaresca di ben 30 ragazzi tedeschi tra i 18 e i 19 anni, in visita nella nostra città per svolgere attività socialmente utili. "Passeremo la giornata togliendo le rose sfiorite e pulendo dalle erbacce le aiuole per mantenere il giardino in ordine e bello" si legge nella nota inviata dal giovane collettivo.

"Con questo progetto TriesteAltruista ha voluto dare l'opportunità a questi giovani motivati di fare una vacanza "alternativa", dove lo scopo ultimo non è quello di andare al mare a prendere il sole ma è quello di rendersi utili contribuendo a fare la differenza nella cura dell'ambiente e di una città che non è la propria. Questo è altruismo". TriesteAltruista infine "invita tutti i cittadini a partecipare alle sue attività di volontariato flessibile, facili ed alla portata di chiunque, basta 1 click sul sito www.triestealtruista.org".