rotary trieste nord-consegna della onorificenza paul harris fellow a fulvio zorzut

Riccardo De Paola, Governatore del Distretto Triveneto 2060 del Rotary International, ha fatto visita martedì 24 luglio 2018 ai Rotary Club di Trieste Nord e Muggia, riunitisi in interclub per l'occasione.

Il Governatore ha portato il messaggio del Presidente Internazionale e ha potuto recepire i service e le attività rotariane presentate dai Presidenti dei due Club, rispettivamente Paola Pavesi e Andrea Frassini.

Nel corso della serata è stata conferita, per meriti acquisiti, l'onorificenza Paul Harris Fellow al Past President del Trieste Nord Fulvio Zorzut (nella foto allegata a sinistra)



Fulvio ZORZUT

Past Presidente Rotary Trieste Nord

1 Galleria Protti, 34121 Trieste TS

Telefono: 040 660648 cell: 338 7923325

