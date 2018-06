Ruins / Decadenza e rovina - Mostra contemporanea al Castello di Duino

Una mostra suggestiva e poetica, in un luogo speciale: la torre del Castello di Duino.



Le rovine hanno in loro un’intrinseca ambivalenza: sono allo stesso tempo vittime e superstiti del tempo distruttore. “Le idee che le rovine suscitano in me sono grandiose. Tutto si annienta, tutto perisce, tutto passa. Soltanto il mondo resta. Soltanto il tempo dura […].”, scriveva Diderot, rappresentante di quel Settecento che ha colto più intimamente la poetica delle cose perdute.

Il Settecento in cui Piranesi con le sue stampe diffonde in tutta l’Europa le immagini delle rovine romane, viste come “proiezione figurativa del Sublime dove il piacere estetico è reso più intenso da una bellezza insidiata da presagi di morte” (Ottani Cavina).



É la caducità della bellezza, l’impermanenza delle cose che ha sempre affascinato la mente umana e che attraverso l’iconografia della Vanitas cerca di prefigurare il terrore della morte, soprattutto in periodi di guerra.

Questo stesso linguaggio riaffiora, attraverso media e forme diverse, nelle opere di artisti contemporanei che rielaborano così i lasciti dei conflitti che hanno flagellato l’ultimo secolo. Un secolo segnato da guerre che distrussero con forza anche ciò che sembrava dover sopravvivere all’incedere del tempo, cambiando inesorabilmente il mondo e i ritmi della vita.

L’incessante oscillare della lancetta d’orologio tra due punti fissi, fotografie – ritratti di famiglia con i volti cancellati e abrasi, vasi segnati da crepe, teschi, cenere e fiamme, impronte di ciò che eravamo: sono questi gli elementi che grazie al lavoro degli artisti (Boris Beja, Claudio Beorchia, Lorenzo Bordonaro, Silvia Cavallari, Cosima Montavoci, Angela Alexander-Lloyd, Stelios Manganis, Nathalie Vanheule) ci permettono di interrogarci sull’impermanenza, la fragilità e la decadenza, nella cornice del Castello di Duino.



Alla grandezza e al lusso di questo castello, oggi museo, è contrapposta la vista delle rovine del Castelvecchio che sorge sulla vicina rupe. Costruire un nuovo castello accanto al vecchio, come per ricordare all’osservatore la sorte dell’uomo e del suo operato, è un memento che definisce la Stimmung percepita in questa fortezza, percepita anche dagli artisti che vi risiedettero (sarà proprio durante il suo soggiorno al Castello di Duino che Reiner Maria Rilke, nel 1912, sulla soglia della prima guerra mondiale, troverà l’ispirazione per le sue Duineser Elegien, ciclo caratterizzato dal tema dell’inconsistenza della vita umana).

Sono tutt’ora la bellezza, la sensibilità e l’arte che cent’anni dopo ci permettono di affrontare e riflettere sugli stessi interrogativi: la morte, il passare del tempo e ciò che rimane dell’attività umana -le rovine-.



La mostra sarà visitabile dal presso il Castello di Duino, dal 6 luglio al 5 agosto 2018, dalle ore 9.30 alle 17.30, informazioni sul biglietto d’ingresso su www.castellodiduino.it



Inaugurazione con gli artisti venerdì 6 luglio, ore 11.00. Dato il numero di posti limitati la prenotazione è obbligatoria (per prenotazioni info@iodeposito.org, la mostra è a cura del B#Side War Festival, festival internazionale di arte contemporanea) www.bsidewar.org +39 375 5532009

