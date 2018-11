Al "Miela" si parla di migrazioni con Maria Cuffaro del Tg3

"Le vite degli altri e la mia": presentazione del libro di Maria Cuffaro e incontro con l’autrice e i giornalisti Paolo Aleotti e Emily Menguzzato Un giocatore di poker siciliano che sognava di fare il regista. Una giovane indiana appartenente a un’importante famiglia braminica che si innamora del giocatore, rimane incinta e viene cacciata dalla famiglia. La periferia romana degli anni Settanta come sfondo a questa improbabile storia d’amore da cui nasce una figlia, Maria, in un succedersi di dubbi e passioni. Come accade che Maria giunga a vestire i panni di una zingara e di una prostituta per sviluppare interessantissime inchieste televisive? Com’è divenuta corrispondente di guerra per il Tg nazionale e uno dei volti più stimati della televisione? Questa è la vita di Maria Cuffaro, cresciuta sullo sfondo di una cultura indiana divisa in caste, mescolata alla tradizione della nobiltà e dell’onore nella Sicilia. Gli odori, i rumori, i suoni, la paura, l’adrenalina, la miseria, la disperazione della guerra delle periferie più dure viste dagli occhi della giornalista. Il Medio Oriente, L’Asia, il Sud America , l’Africa, ma anche l’Italia della prima repubblica e le inchieste su prostitute e zingare. Tante storie, racconti, ma anche frammenti vita privata e riflessioni su diversi argomenti.