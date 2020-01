Sabati ecologici "Christmas edition" per recuperare gli alberi di Natale

Per evitare il triste destino che spesso spetta agli alberi natalizi e vederli abbandonati lungo le strade cittadine, ma soprattutto dare la possibilità agli alberi con radici di avere una nuova vita, AcegasApsAmga e Comune di Trieste organizzano, per il 2° anno consecutivo, la speciale raccolta degli alberi: infatti, sabato 11 gennaio torna l’edizione speciale dei Sabati Ecologici, dedicata proprio a questa particolare raccolta. Dalle ore 09 alle 15 i cittadini potranno recarsi presso il parcheggio del Ferdinandeo, dove troveranno gli addetti della multiutility ad assisterli nel conferimento di tutte le tipologie di alberi di Natale: con o senza radici, o ancora sintetici. Inoltre, per gli alberi con radici saranno presenti degli esperti per valutarne le condizioni e la possibilità di reimpiantarli.

Conferibili tutte le tipologie di alberi

Grazie a questa iniziativa invece gli alberi senza radici e quelli sintetici verranno ritirati direttamente dagli addetti di AcegasApsAmga per produrre compost i primi e per recuperare materiali utili nel caso dei secondi. Gli alberi con radici potrebbero invece tornare a nuova vita, ed eventualmente essere reimpiantati.

Altri consigli per differenziare durante le feste

Le feste non si sono ancora concluse e potrebbe rivelarsi sempre più necessario consultare Il rifiutologo, l’app che permette di conoscere il corretto conferimento per ogni rifiuto. Ecco qualche utile consiglio dei rifiuti principali prodotti in questi giorni e come conferirli correttamente:

- Le bottiglie di vetro vanno conferite nelle campane per il vetro, mentre il tappo di sughero, se non è riutilizzabile, va riposto nei contenitori per l’indifferenziato. In caso di file di luci decorative che non funzionano più, si tratta di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere consegnate ai Centri di raccolta.- Gli imballaggi in plastica (incluso il polistirolo) vanno conferiti nei contenitori della plastica. In caso invece di giocattoli rotti, non elettronici, in materiali plastici vanno inseriti nei contenitori dell’indifferenziato.

- Gli imballaggi in carta o la carta da regalo vanno conferiti nei contenitori per carta e cartone. Nel caso di carte dorate/argentate o i nastri decorativi vanno posizionati nei contenitori per l’indifferenziato. Centri di Raccolta e Servizio di Ritiro ingombranti a Domicilio La multiutility ricorda che è sempre possibile conferire i rifiuti ingombranti, elettronici, insoliti e pericolosi presso i quattro Centri di Raccolta cittadini gestiti da AcegasApsAmga, oppure prenotando al numero verde 800.955.988 il servizio gratuito per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Orari dei centri di raccolta di aperti

Centro di Raccolta San Giacomo - via Carbonara 3, aperto: o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00 o domenica dalle 9.00 alle 13.00

Centro di Raccolta Roiano - via Valmartinaga 10, aperto: o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Centro di Raccolta Opicina - strada per Vienna 84/a, aperto: o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

Centro di Raccolta Campo Marzio - via Giulio Cesare 10, aperto: o dal lunedì al sabato dalle 6.00 alle 16.00