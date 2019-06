"Sabati muggesani": apertura straordinaria castello di Muggia

In occasione dei "Sabati muggesani" ogni ultimo sabato del mese da giugno a settembre a Muggia, realtà uniche come questa ti apriranno in esclusiva le loro porte.

Venite a scoprire il CASTELLO DI MUGGIA.

Il Castello di Muggia sovrasta la città dal 1300 quando fu costruito in difesa della cittadina.

La visita vi porterà a scoprire gli angoli nascosti del castello guidati dalla famiglia Bossi che qui abita dagli anni '90.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA sul sito https://muggia.green/cose-da-fare/

Per informazioni Infopoint di Muggia tel. 040 9778165 email: info@muggia.gree