Cantine Aperte Dok 2018: un viaggio alla scoperta del Collio Sloveno

Una volta all'anno, alle porte dell'estate, quando il sole piacevolmente riscalda il terreno fertile e i vigneti di Brda, i migliori produttori di vino aprono le loro cantine per offrire ai visitatori un'esperienza indimenticabile. L'appuntamento è per il weekend del 2 e 3 giugno, quando in occasione della nuova edizione di Cantine Aperte Slovenia 2018 - Dan odprtih kleti, i migliori produttori di vino della vicina regione del Collio Sloveno apriranno le porte delle loro cantine e dei loro vigneti a tutti gli enoturisti che vorranno conoscere ed esplorare una terra sempre più rinomata per i suoi vini dal carattere forte e secco. La Ribolla Gialla è l'uva più rappresentativa della regione vinicola, senza però tralasciare la produzione di altri famosi vini bianchi (chardonnay, sauvignon, pinot bianco, pinot grigio) e rossi (merlot e cabernet sauvignon).

La manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino Sloveno vuole promuovere le aziende del territorio, forte di una crescente consapevolezza del valore e della qualità dei vigneti del Brda (il Collio Sloveno) e delle potenzialità di accoglienza delle strutture locali. Con partenza da Villa Vipolže, la visita si snoderà tra le vie del vino, con circa una ventina di vignaioli locali che accoglieranno gli enoappassionati nelle proprie aziende, offrendo una degustazione dei loro vini accompagnati da piatti gastronomici locali, musica dal vivo e appuntamenti culturali. I biglietti in prevendita sono acquistabili ad un prezzo agevolato tramite la pagina Facebook di Risparmionetto ( https://www.facebook.com/Risparmionetto ). Il costo del biglietto comprende: ingresso alla manifestazione, calice e portacalice, pullman gratuito di trasferimento durante la visita, visita programmata e degustazione di vino presso tutte le cantine aderenti.