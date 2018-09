Draga sant'Elia in festa: cortili aperti con escursioni e degustazioni

Dopo il crescente successo delle passate edizioni torna anche nel 2018, per il quarto anno, l'evento promozionale a ingresso libero “Draga in FESTA”, agricultura sostenibile, alimentazione, ambiente, società in programma a Draga S. Elia (TS) domenica 30 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 in collaborazione con le realtà associative del territorio. Per un'intera giornata, gli abitanti di Draga aprono i cortili alla convivialità offrendo i prodotti e i frutti della loro creatività.

L'obiettivo

L’obiettivo di quella che si configura come una vera e propria festa è quello di avvicinare e sensibilizzare le persone di tutte le età sulla realtà costituita da Draga S. Elia, bellissimo borgo del Carso Triestino, aprendo non solo le porte delle fattorie e delle case private, ma coinvolgendole pure in attività ed escursioni finalizzate alla conoscenza della fauna e della flora, vere ricchezze del territorio e dei suoi abitanti. L'evento coinvolgerà tutto il paese attraverso l'apertura delle abitazioni private dei cittadini che vorranno partecipare offrendo i loro prodotti o illustrando attività di artigianato. Lo spirito dell'iniziativa è infatti quello della convivialità e della condivisione, arricchite da un'attività ludica e informativa curata dalle associazioni operanti sul territorio e con il prezioso contributo dei volontari di Arci Servizio Civile.

La locanda "Mario"

Nel parcheggio della Locanda “Mario” (dove sarà possibile pranzare o cenare), per tutta la giornata saranno presenti dei banchetti informativi e promozionali e verrà allestito un mercatino di attività artigianali legate al territorio. In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato a domenica 7 ottobre. L'evento, gratuito, si svolge in collaborazione con le realtà associative del territorio e con il patrocinio del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il ricco programma prevede

Escursioni e passeggiate

Raccolta delle erbe

Esposizione di prodotti agricoli e artigianato locale

Letture sui prati

Incontri culturali

Laboratori di pittura

Giochi per bambini

Mostre a tanto altro!

Programma

• 10.30 Passeggiata nella valle: “a tu per tu con il paesaggio” escursione facile per tutti a cura dell’Associazione “La Cordata”

• 11.30 Escursione guidata - raccolta delle erbe con Furio, maestro di oleoliti

• 12:00 Conferenza Val Rosandra con Sergio Dolce e Guido Bottini

• 14.00 Conferenze su le “jazere di Draga” a cura di Pino Sfregola

• 15.00 Escursione guidata alle “iazere”

• 15.30 Entriamo nel pollaio e all’apiario

• 15.30 Uscita guidata sui campi bio

• 16.00 Karate per tutti a cura di “ASD Shinryu Karate Trieste”

• 16.00 Musica con i Twenty Years After Acoustic

• Incontro dei disegnatori di “Trieste Sketchers”

• Animazione per bambini a cura di “Terrasophia” (h. 11.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00)

• Incontri culturali con enti, gruppi e associazioni che si occupano dei prodotti e del territorio, con altre sorprese

• Lettura sui prati con la presenza degli autori

• Esposizione d’arte contemporanea ex tempore Draga (posto noleggio bici) di Emiliano

• Mostra di quadri carsici

• Tiro con l’arco con Ennio

• 10.30 Sprehod v dolino: “v stiku z okoljem” – nezahtevna ekskurzija namenjena vsem. Organizira Društvo “La Cordata”

• 11.30 Vodena ekskurzija - nabiranje zelišč s Furiom, mojstrom zeliščnih olj

• 12:00 Predavanje o Dolini Glinščice - sodelujeta Sergio Dolce in Guido Bottini

• 14.00 Predavanje o ledenicah v okolici Drage - predava Pino Sfregola

• 15.00 Vodena ekskurzija na odkrivanje ledenic

• 15.30 Vstopimo skupaj v kurnik in odkrivajmo čebeljnake

• 15.30 Vodeni sprehod med biološkimi polji

• 16.00 Karate za vse. Organizira “AŠD Shinryu Karate Trieste”

• 16.00 Glasba s skupino - Twenty Years After Acoustic

• Srečanje z ilustratorji “Trieste Sketchers”

• Animacija za otroke – sodelujeta “Terrasophia” (11.-12./14.-16.)

• Kulturna srečanja – sodelujejo ustanove, skupine in društva, ki se ukvarjajo s proizvodi tega okolja s številnimi presenečenji

• Branje na travnikih ob prisotnosti avtorjev

• Razstava sodobne umetnosti Emilianov ekstempore Draga (pri izposoji koles)

• Razstava kraških slik

• Lokostrelstvo z Ennijem