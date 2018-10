Festa di San Martino a Prosecco: prodotti locali, musica e sfilate in costume

Festa grande, con numerose manifestazioni e incontri, da venerdì 2 fino a domenica 11 novembre, a Prosecco, nel nome di San Martino. Una vera kermesse di appuntamenti, tra il fieristico e l’enogastronomico, tra il musicale e la tradizione storico-culturale e religiosa, organizzati dal Comune di Trieste-Assessorato al Commercio e 1^ Circoscrizione-Altipiano Ovest assieme all’Amministrazione separata degli usi civici, all’Associazione Agricoltori-Kmečka Zveza e all'Associazione Prosekar con la collaborazione di numerose associazioni locali.

Una settimana di appuntamenti

Il ricco carnet è stato presentato oggi (mercoledì 24 ottobre) nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nella sala giunta del Comune di Trieste, dall’Assessore al Commercio e Volontariato Lorenzo Giorgi, dalla presidente della prima Circoscrizione Maja Tenze, dal segretario della Kmečka Zveza Edi Bukavec, dal presidente dell’Amministrazione separata degli usi civici di Prosecco Bruno Rupel, e dall'Associazione PROSEKAR. “L'Amministrazione comunale -ha detto l'assessore Lorenzo Giorgi- è impegnata in prima linea per una manifestazione storica, che non si limita alla sola Festa di San Martino dell'11 novembre (dove il centro di Prosecco sarà chiuso al traffico), ma propone e anticipa nel corso di una settimana appuntamenti e iniziative di livello, per ricordare anche come proprio questo Borgo dà il nome un vino ora famosissimo e apprezzato a livello internazionale”.

L'intero programma dei “Festeggiamenti di San Martino 2018” a Prosecco sono stati quindi illustrati nel dettaglio dalla presidente della prima Circoscrizione Maja Tenze, assieme a Edi Bukavec e a Bruno Rupel.

Venerdì 2: “Le triestine slovene” e la prima bottiglia di Prosekar 2018

Si comincerà, come detto, venerdì 2 alle ore 17.00 con l’ inaugurazione della Mostra “Le triestine slovene” con intermezzo musicale di Irina Perosa (flauto) e Jana Zupančič (pianoforte) presso la sede Circoscrizionale. Segue alle ore 18.00 il Brindisi a San Martino con l’apertura della prima bottiglia di PROSEKAR 2018 nella Casa del PROSEKAR. Un'apertura tutta culturale con i cori: femminile di Prosecco-Contovello e maschile Vasilij Mirk e l’apertura della Mostra dei basso rilievi in legno di Miloš Kalc.

Sabato 3: beneficenza e degustazioni

Sabato 3 alle ore 15.00, 5° torneo di briscola “Memorial Walter Ferluga”- il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Ass.Donatori Midollo Osseo ADMO. Alle ore 20.00 seguirà la presentazione e degustazione dei PROSEKAR e i SAPORI DEL CARSO.

Domenica 4: il "clou" della manifestazione

Domenica 4, ore 10.00 ORIENTEERING “ Caccia al Prosekar” lungo i sentieri del Costone di Prosecco, ritrovo davanti al monumento ai caduti di Prosecco. Con inizio alle ore 14.30, l’attesa “ Furenga di San Martino”, il tradizionale e simbolico trasporto del vino nuovo con carrozze e carri trainati da cavalli per le vie di Prosecco (organizzatori Associazione Agricoltori, Amministrazione separata degli usi civici), con la partecipazione delle Regine del vino della Slovenia, del Terrano e dell’Istria in carrozza trainata con cavalli, del coro maschile Tabor e la Banda Bohinj, di quello dei bambini della scuola elementare A. Černigoj, nonché di componenti di circoli giovanili e locali in costume tradizionale. E ancora, dopo il corteo, alle ore 16.30, alla Casa della Cultura, il battesimo del vino nuovo, nuovamente con bande e cori, alla presenza delle Regine del vino e del Ducato dei Vini della Slovenia.

Venerdì 9

Venerdì 9, alle ore 9.00 ci sarà la rappresentazione teatrale per le scuole elementari nella Casa di Cultura di Prosecco, alla Casa del PROSEKAR alle ore 18.00 Massimo Stroppa e Umberto Fattori illustreranno “Territori agricoli e forestali: norme e vincoli", segue alle ore 20.00 il concerto del coro maschile Vasilij Mirk, del coro femminile Prosek-Kontovel e del coro misto Jacobus Gallus nella chiesa San Martino.

Sabato 10

Sabato 10 alle ore 10.00 Torneo di scacchi nella Casa di Cultura ed alle ore 20.00 ci sarà il raccolto artistico AMBRATO D'AMBRA vento, pietra, vino con Marko Kravos, Franko Vecchiet e Lado Jakša, uno spettacolo di parole, immagini, musiche, con degustazione. Seguirà alle ore 21.00 musica con DJ nella Casa di Cultura

Domenica 11: il gran finale

“GRAN FINALE” della Festa ovviamente DOMENICA 11, giorno dedicato al Santo, con la Fiera di San Martino: per tutta la giornata con un mercatino ambulante e agricolo con decine di bancarelle, di cui 15 dell’Associazione Agricoltori che offriranno i “Sapori di San Martino”, prodotti tipici del nostro territorio (inaugurazione di questa “sezione” alle ore 10, in piazza Kržada) e contemporaneamente l’inaugurazione del mercatino dei vini spumanti e non in piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Martino . Ci sarà anche, nell’”area sagre”, un mercatino dell’antiquariato e delle pulci. Alle ore 11, in piazza un brindisi all’Agricoltura e al Vino Nuovo; alle ore 14.30, nella Casa del Prosekar, un assaggio di vini dei produttori locali di Prosecco e Contovello. Alle ore 16.00 Messa solenne nella chiesa di San Martino, alle 17.00 nella sede circoscrizionale simultanea di scacchi con la maestra internazione di scacchi Laura Unuk di Ljubljana, campionessa modiale U-18. Infine, alle ore 19.00 alla Casa del Prosekar premiazione dei vini ed alle 20.00 intrattenimento musicale nella Casa di Cultura.

Completano la manifestazione i punti di ristoro presso il Complesso bandistico Prosek alla “Soščeva hiša”, il FC ”Primorje” (sede di Prosecco n. 2), il Coro maschile Vasiliji Mirk (Prosecco n.13), la S.S. Kontovel (Contovello 186) e osmize private nonché trattorie e bar locali e ancora il Luna Park (tutti i giorni, dall'1 all'11 novembre).