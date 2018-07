Mostra regionale delle Pesche: degustazioni, mostre e concerti a Fiumicello

Una delle più attese feste estive in arrivo giovedì 12 luglio: si tratta della 59a Mostra Regionale delle Pesche a Fiumicello. In programma anche quest'anno degustazioni di prodotti tipici, mostre, concerti, e momenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Per tutta la durata della manifestazione ricca pesca di beneficenza, laboratori artistici e i migliori prodotti ortifrutticoli da acquistare insieme a tante pesche.

Ospite speciale per l'edizione 2018 la cantante Giusy Ferreri che si esibirà in concerto domenica 15 luglio.

Programma:

Giovedì 12 luglio

ore 18.00 Inaugurazione mostra fotografica "Isonzo e oltre" a cura dell'Associazione "Ambiente 2000"

La mostra rimarrà aperta da giovedì 12 a lunedì 16 luglio dalle 19.00 alle 22.00

ore 20.30 "Rock and Peach" concerto band emergenti

Venerdì 13 luglio

ore 19.30 Peach Run gara podistica organizzata dall'Associazione "Chei dal Cjamput" - Partenza dal Piazzale dei Tigli (Info: Alessandro 329 7467626)

ore 21.30 Concerto con "Up & Up" tributo ai Coldplay



Sabato 14 luglio

ore 14.00 "Arte nell'arte 2018"

Mostra di pittura, scultura, performance musicali, installazioni, fotografie e altro

in collaborazione con l'Associazione "Atthirtyseven" - Parco scolastico Giulio Regeni

ore 20.45 Ballo liscio con l'Orchestra Spettacolo "Luca Bergamini"

ore 21.00 Serata latina con Fit Positivo - in via Gramsci

ore 21.00 "Alberto & Valentina Cescutti music - live" le migliori canzoni di sempre - in via Gramsci

ore 23.30 Tombola da 5.000 EURO

Negozi aperti "Acquisti sotto le stelle" fino alle ore 24.00



Domenica 15 luglio

ore 10.30 Mostra delle Pesche e dell'ortofrutta con premiazioni delle migliori pesche e convegno tecnico tematico

ore 21.30 Giusy Ferreri in concerto



Lunedì 16 luglio

ore 20.00 Incontro di box

Intrattenimento musicale - band emergenti e disco 80 / 90

ore 23.00 Tombola da 3.000 EURO



.