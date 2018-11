Natale: al via il "Mercatino" con pattinaggio, sculture di ghiaccio e artisti di strada

Si riparte con il Mercatino di Natale dall'8 dicembre, con una ricca offerta di acquisti, eventi e performance. Quest'anno si chiuderà il giorno 22 dicembre, per permettere al commercio stanziale di sfruttare appieno le giornate della Vigilia e dell’antivigilia. L'evento sarà sponsorizzato da Acegas e dalla Regione. L'assessore al Commercio ed Eventi correlati Lorenzo Giorgi, afferma che “quello di Trieste è un mercatino che per livello qualitativo non ha più nulla da invidiare ai più rinomati appuntamenti di Trentino e Alto Adige".

Le novità

Due saranno le piste per il pattinaggio su ghiaccio, una di ampie dimensioni in piazza della Borsa, sponsorizzata da EstEnergy, mentre l’altra, riservata ai più piccoli, in piazza S, Antonio. Due anche i presepi in legno e uno scolpito nel ghiaccio, che sarà in piazza Ponterosso, realizzato dal rinomato Amelio Mazzella, che ha esposto le sue opere anche in molte località sciistiche. Nelle vie e piazze si esibiranno artisti di strada, la Renna Rudolph, Babbo Natale, concerti itineranti nonché i personaggi più amati di Walt Disney per la gioia dei più piccini. A fianco della maggiore pista di pattinaggio, un maxi schermo ricorderà i nominativi degli oltre 350 operatori economici che hanno aderito all’iniziativa “Accendiamo il Natale” e che ha permesso di illuminare ampie zone della città.

"Dehors" per i commercianti

Giorgi ha inoltre specificato che : "A favore dei commercianti stanziali (extra mercatino) la possibilità di utilizzare gli spazi antistanti le proprie vetrine gratuitamente (o di aumentarli del 30% se già titolari di concessione di occupazione suolo pubblico) per poter promuovere la propria attività direttamente a contatto con i possibili acquirenti, in tutta la città.”

Confcommercio

La manifestazione è stata affidata all’organizzazione di Terziaria Trieste, il Centro di Assistenza Tecnica della Confcommercio giuliana, come spiega il presidente dell’associazione di categoria, Antonio Paoletti: "Proporremo un’offerta di qualità, selezionata, con un giusto mix fra le varie merceologie, che si integri e non si sovrapponga a quella di negozi e pubblici esercizi. Un Mercatino - ha proseguito poi Paoletti – penso tra i pochi, se non l’unico, ad affacciarsi sul mare. Dalle 36 casette della prima edizione si è ora passati a 85".

Dettagli

La manifestazione abbraccerà diverse arterie e piazze del centro cittadino quali le vie S. Lazzaro, Ponchielli e delle Torri e le piazze della Borsa, S. Antonio e del Ponterosso, con gli stand che rimarranno aperti ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00, ad esclusione del venerdì e del sabato quando l’orario verrà prolungato sino alle 21.00. Grande attenzione al Sociale: ci saranno infatti due casette in piazza Ponterosso, si alterneranno infatti 13 Onlus del territorio locale (Amnesty International, Associazione Cuochi, Asfat, ASSG Scout, Auxilia, Comunità di S. Egidio, Cooperativa Lybra, Croce Rossa, Fondazione Brigitte Bardot, Habitat Microaree del Comune di Trieste, Oipa, Ricomincio da Cane e Unitalsi).

Delle casette, 35 saranno locali e del Friuli Venezia Giulia, 37 provenienti da altre regioni e 13 dall’estero in rappresentanza di 10 Paesi (Croazia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Lituania, Palestina, Polonia, Russia, Slovenia e Ungheria). Più numerose ed eterogenee, rispetto al passato, le iniziative a corredo della kermesse, curate dall’Agenzia Flash. Da quest'anno la manifestazione avrà anche una pagina Facebook dedicata.