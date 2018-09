Sagra de le Raze: live di Enrico Ruggeri, enogastronomia e tanto altro

Novità

È iniziato venerdì 31 agosto l'evento più atteso della Bisiacaria in programma fino a lunedì 10 settembre

a Staranzano. Si tratta della frequentatissima Sagra de le Raze, dove quest'anno saranno presenti grosse novità, a cominciare da una disposizione dell'intera area totalmente ripensata e di tante nuove proposte musicali ed enogastronomiche.

Enrico Ruggeri live



Concertone dell'edizione quello di giovedì 6 settembre in Piazza Dante con Enrico Ruggeri. Come sempre l'evento sarà a ingresso libero.

Partito come frontmen dei Decibel, l'artista ha poi alle spalle 35 anni di carriera da solista. È stato vincitore di due Festival di Sanremo (Mistero e Si può dare di più insieme a Morandi e Tozzi), ha cantato decine di successi, è stato autore per le più belle voci femminili della musica italiana. Torna sui palchi d'Italia con il suo Summer Tour e fa tappa a Staranzano grazie anche alla collaborazione con Onde Mediterranee.

Concerti e dj

Numerosi appuntamenti musicali in occasione dell'evento: suoneranno sul palco Dyalmace , Studio 80 , The Lost Angels, 22Top, Simone Bertogna, Orchestra Novanta, Diavolo in noi, 5dB, The Mad Woods, i Playa Desnuda. Svariati Dj animeranno le strade.

Tombola e Festa dell'Uva

Quattro le tombole, da 2500 o da 5000 euro, la prima delle quali stasera , domenica 2 settembre, alle 23.30 in Area Parrocchiale.

Tra gli appuntamenti più attesi della sagra anche la tradizionale Festa dell'Uva, iniziativa volta alla riscoperta delle antiche tradizioni contadine rimandata causa maltempo da oggi a sabato 8 settembre. Per l'occasione il centro sarà animato da un corteo di trattori, trainanti carri agricoli abbelliti con tralci e grappoli d'uva e sfileranno gruppi vestiti con i costumi tradizionali, tra cui l'associazione Costumi Bisiachi di Turriaco. Una giuria voterà quindi il carro più bello.

Mostre, Luna Park, Mercatino dell'Artigianato e della Creatività, Fiera dell'Artigianato "De Gusto", "La sagra dei putei", tra gli appuntamenti in programma.