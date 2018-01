Torna Olio Capitale in Stazione Marittima: confermata la scuola di cucina stellata

L’Italia dell’olio da scoprire e assaggiare: si rinnova per la 12esima edizione l’appuntamento con Olio Capitale, il salone degli extravergini tipici e di qualità di Trieste. Dal 3 al 6 marzo, nella Stazione Marittima di Trieste, i migliori oli extravergini di oliva di tutte le regioni olivicole italiane potranno essere degustati in una fiera rivolta ad operatori e grande pubblico. Primo appuntamento dell’anno per scoprire gli oli dell’ultimo raccolto, Olio Capitale presenterà centinaia di etichette di produttori prevenienti da tutta Italia e non solo.

Un invito a riconoscere e valorizzare le peculiarità degli oli grazie alle iniziative divulgative, come l’Oil bar, dove assaggiatori esperti saranno a disposizione per mini-degustazioni guidate. O ancora l’imperdibile Scuola di cucina stellata coordinata da Emanuele Scarello, chef 2 stelle Michelin, che coinvolge i protagonisti dei fornelli della regione e dell’Alpe Adria. E, ancora, tra le tante iniziative della dodicesima edizione, i seminari e gli approfondimenti dedicati agli operatori del settore, ottima occasione di confronto e aggiornamento, e dulcis in fundo il Concorso Olio Capitale con grandi novità che verranno presto svelate.

Nell’attesa Olio Capitale ha riscosso grande interesse a Vienna, il 23 gennaio, nell' ambito dell'evento Weintage, dedicato ai prodotti enogastronomici della regione Friuli Venezia Giulia e alle aziende produttrici che sono alla ricerca di nuovi partner commerciali e distributori austriaci. Organizzato da Aries Camera di Commercio Venezia Giulia in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio in questa edizione vede quale main sponsor Despar-Interspar-Eurospar. www.oliocapitale.it