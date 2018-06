Tutto pronto per la 52esima tradizionale Festa delle ciliegie

La tradizionale festa di Brda, dedicata alla signorina dalle guance rosse, la famosa ciliegia di Brda, è diventata la più grande manifestazione culturale e turistica che ogni anno viene visitata da un gran numero di visitatori provenienti dalla Slovenia, dall’Austria e dall’Italia.

Quest’anno, Dobrovo sarà travolto dalla cucina, dal ballo e dalla musica. I ritmi dei balli e le esibizioni musicali invaderanno l’intero villaggio di Dobrovo e s’intrecceranno con la locanda di Brda, i borghi culinari e il mercato di ciliegie con tanti prodotti caserecci e i dolci alle ciliegie fatti dalle Donne di Brda. Vi attende un ricco programma culturale e di intrattenimento per tutte le generazioni con mostre, degustazioni e laboratori creativi per bambini.

Sabato 9 giugno inizierà il settimo evento delle Nozze di Brda dove, a suon di danza, accompagneremo la coppia vincente sul nuovo percorso di vita, pieno di amore e gioia. La giornata si concluderà con i balli e uno spettacolo di fuoco.

Domenica 10 giugno, gli eventi della giornata saranno completati dalla tradizionale sfilata di carri che quest’anno sarà dedicata alla presentazione dei costumi e delle tradizioni di Brda. L’orchestra di fiati di Brda e le bande ospiti, le majorettes, le donne di Brda con le loro cestelle, le moto d’epoca, i bambini e i carri addobbati a tema saranno i principali protagonisti della giornata. Sia sabato che domenica non mancherà un ricchissimo programma d’intrattenimento per tutte le età.

Sabato e domenica si potranno acquistare sulle bancarelle i prodotti locali e caserecci: le delizie alla frutta, il miele e i prodotti di miele, i prodotti lattiero-caseari, salumi, erbe, tisane e altre specialità, ma a farla da padrona saranno le ciliegie di Brda. Naturalmente, i visitatori potranno acquistarle sulle bancarelle sparse in tutto il territorio di Brda. Le donne di Brda ci delizieranno con i dolci a base di ciliegie, che non possono assolutamente mancare in quest’occasione.“