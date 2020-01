Torna il salone degli sposi in villa Bonomo

Torna a Trieste il 26 gennaio TiSposi Trieste, nella splendida Villa Bonomo. Un evento dedicato al matrimonio in tutte le sue sfaccettature: dal servizio fotografico alle riprese video alle acconciature, la preparazione e la cura dei dettagli, le decorazioni floreali, le bomboniere, la scelta della location fino all’intrattenimento e gli spettacoli fino al banchetto di nozze. L'evento durerà un pomeriggio intero dalle ore 13.30 alle ore 19.

L'obiettivo è quello di dare voce ai fornitori di servizi e prodotti e mettere in contatto le aziende con il pubblico per presentare le novità e le eccellenze di questo settore che accompagna tutti in un momento speciale della vita. TiSposi è riservato a tutte quelle aziende piccole e medie, di tipologia sia artigianale che commerciale che operano nella filiera dell’organizzazione matrimoniale per promuoversi e presentare le loro proposte le nuove tendenze del settore del matrimonio in un percorso suggestivo, scenografico, emozionante ospitato quest'anno da Villa Bonomo.