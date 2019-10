Al San Marco si parla di Mediterraneo contemporaneo tra ambiente, storia e mito

Conversazione su: Il Mediterraneo contemporaneo tra

ambiente, storia e mito, con il contributo di:

Caterina Condoluci, scrittice, presenta FuturaMente, Bertoni

editore, con la relazione: ”Il mito ci salverà?”

Gianluca Paciucci: "Il Mediterraneo nascosto. Crisi politica e

possibili rinascite nel mare tra le terre"

Andrea Wehrenfennig: “I rifiuti di plastica in mare: una delle

principali minacce per il futuro del mare e del pianeta”



In collaborazione con il Circolo Verdeazzurro Legambiente

Trieste e l'Associazione Culturale “Tina Modotti”