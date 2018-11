San Martino: la sfilata con le lanterne promossa dal Goethe-Zentrum

La tradizionale sfilata con le lanterne promossa dal Goethe-Zentrum Triest in occasione della festa di San Martino si terrà a Trieste domenica 11 novembre alle ore 18.00. Anche i bambini potranno partecipare, calati in un’atmosfera magica, con le loro lanterne. Ritrovo alla fontana di Montuzza sul Colle di San Giusto alle ore 17.50. In caso di maltempo o tempo incerto consultare il sito www.goethezentrumtriest.it, intorno alle ore 16 per la conferma o meno dell’evento. Partecipazione libera.

Info: Goethe-Zentrum Triest: oggi ore 16-18.30, ven: 10-13 tel. 040-635764 o a progetti@goethezentrumtriest. it