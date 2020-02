San Valentino 2020 a Trieste: tutti gli eventi

E' l'ora di celebrare l'amore! Se non avete ancora deciso cosa fare per San Valentino, ecco qualche suggerimento. Vi aspettano aperitivi pieni di cuori, cene a lume di candela, spettacoli e tanto altro.



Cabareto San Valentino Special

19.30

Miti Caffè e vini



San Valentino in rock

Al Vecio Canal

21:00

BOUNCIN @ROUND - DANCEHALL PARADISE

Round Midnigh

Per la prima volta a Trieste, Omar Mc & Dj Artin aka Dancehall Paradise

Gipsy Night

Eccellente Trieste

dalle 20:30

Eccellente ristorante, nel cuore di Trieste, ospita Gadjo Rom Collettive, evento live con una colonna sonora fatta di: swing, jazz manouche, tradizioni rumene e slovacche, rumbe balkan, improvvisazioni e fantasie zigane.

Deep House Night

Memento Bar

21:30

California Blue chees al Mushroom

ore 20:00

Mushroom bar

80's Party DjSandro Sandro Orlando

ore 20

White Cafè

ZWEI Valentine's Knodel

20:30

Bar Stella



Valentine's Party

21:00

DHOME

Cena lume di candela

Cena di San Valentino

Ciò Là Emporio del Gusto

20:30

Cena di San Valentino

19:30

Bubbamara - Merenderia

Una location incredibilmente romantica, un piccolo bistrot, un’atmosfera intima per una serata indimenticabile.

San Valentino al Cafè Rossetti

19:30

Cafè Rossetti

Cena San Valentino 2020

Savoy Trieste

19:00

San Valentino

Ristorante Ego

19:00

Cena di San Valentino

Ristorante Sole Hotel

20:00

San Valentino

Work in Progress Pub 2020

San Valentino

Kapuziner Keller Trieste

20:30

San Valentino alla Napa

Pizzeria La Napa

Cena San Valentino e Dj Set Cupido

20:00

Borgo San Quirino Ristopub

San Valentino a Portopiccolo

San Valentino by Night

Portopiccolo

19:00

Vivete il giorno in cui si celebra l’Amore, dedicandovi un momenti di benessere. Portopiccolo Spa by Bakel vi riserva dei momenti unici. Scegliete una serata speciale, con una vista unica, il relax esclusivo di un armonioso accompagnamento musicale, e la degustazione di una cena a buffet. Vi verrà riservato un tavolo per due e un romantico pensiero per una serata indimenticabile.



San Valentino a teatro

Discorso Sul Mito #2 – L’Amore

Hangar Teatri 20:30

Racconto teatrale di e con Vittorio Continelli



Discorso sul Mito racconta passioni, sentimenti, avventure, disavventure, amori e metamorfosi di dèi e uomini. Un solo attore mette in scena una serie di racconti incentrati sulle vicende della mitologia classica restituendo uno sguardo talvolta impietoso, talvolta divertito sull’umanità e sul presente. Ognuno può riconoscersi nei sentimenti e nelle azioni dei protagonisti delle storie – dèi ed eroi ma non solo. Discorso sul Mito ci racconta tutti così come siamo: coraggiosi e codardi allo stesso tempo, avventurieri e vittime delle nostre più intime paure. È il racconto dell’umanità attraverso il filtro di storie antichissime. Ognuno può ritrovare se stesso nelle vicende di Orfeo o in quelle di Euridice, ognuno può immaginare di essere Zeus o una delle sue vittime. Sotto il nome di Discorso sul Mito si raggruppano vari spettacoli incentrati su temi specifici. Ogni racconto è un capitolo. Ogni episodio è correlato agli altri ma allo stesso tempo indipendente.