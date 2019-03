Divertimento e allegria al Carnevale del Sap, Sappe e Conapo

Grande successo per il “Carnevale dei bambini 2019”, evento organizzato dal SAP (Sindacato Autonomo Polizia) con il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) e il Conapo (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) nella sala “Vincenzo Raiola” presso la sede del S.a.f.o.c. (Sindacato Autonomo Forze dell'Ordine in Congedo).

Un pomeriggio di divertimento balli e spettacolo all’insegna della spensieratezza e del divertimento, quello che il Sap, Sappe e Conapo, che assieme rappresentano la "Consulta Sicurezza" hanno voluto condividere.

Un appuntamento che anche quest’anno non ha mancato di dedicare un pensiero e un contributo attraverso l’associazione “Astro” (Associazione triestina ospedaliera per il sorriso dei bambini onlus) rivolto a quei bambini che non possono passare momenti così belli.

L’associazione “Astro” ha contribuito alla riuscita della festa e a sensibilizzare i genitori presenti in sala allietati da una sempre più strepitosa animazione “Gaia eventi” che ha condotto in modo perfetto e rinnovato la festa con giochi, magia, balli.

A valorizzare maggiormente questo pomeriggio di emozioni, sorrisi e divertimento è stata la presenza del nuovo Questore di Trieste Giuseppe Pedronzi, che ha voluto testimoniare con i suoi saluti e le sue parole la validità della manifestazione.