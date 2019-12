Quei de Scala Santa sul palco del teatro Silvio Pellico con "8 setimane"

La Compagnia Teatrale QUEI DE SCALA SANTA andrà in scena al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian i giorni 29-30 novembre e 1-6-7-8 dicembre 2019, venerdì e sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 16.30 (ampio parcheggio fino ad esaurimento posti).



Federico, detto Chicco, è uno scapolo impenitente di 43 anni, viziato da mamma e zie che si fanno in quattro per semplificagli la vita. Arriva però il giorno in cui le “sue” donne decidono che è ora che si trovi una moglie. Federico però non ha intenzione di accasarsi e… qual è il miglior modo per evitare il matrimonio? Con l’aiuto dell’amico Sergio escogita un piano per compiacere mamma e zie senza rischiare di perdere la sua libertà: in 8 settimane riuscirà a far in modo che nulla cambi. Sempre che il destino non ci metta lo zampino…



Gli interpreti di 8 SETIMANE sono: Giuliano Zobeni, Sabrina Gregori, Angelo Delluniversità, Maria Teresa Celani, Donatella Dapelo, Tea Kosuta e Maria Assunta Zacchigna.

Scene di Mara Mitri. Costumi e musiche a cura della Compagnia. Luci e suoni a cura dello Staff del Teatro Silvio Pellico. Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Silvia e Vittorio Grezzi, Claudio Gregori, Paola Ravalico, Umberto Saba, Maurizio Bressan e Arianna Gregorat. Regia di Adriana Ravalico.



Prevendita biglietti alla Cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo (040.393478) e al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c (1° piano).



La “35a STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO” si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE finanziato con fondi regionali dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.