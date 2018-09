Science+Fiction: ospite Richard K. Morgan, autore di Altered Carbon

L’acclamato autore britannico Richard K. Morgan sarà ospite del Trieste Science+Fiction Festival, la principale manifestazione italiana dedicata alla fantascienza in programma dal 30 ottobre al 4 novembre 2018 nel capoluogo giuliano.

Presidente della Giuria

Lo scrittore sarà presente in veste di Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il Festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso. Il Premio Asteroide è riservato alle opere di registi emergenti.

Biografia

Originario del Regno Unito, Richard K. Morgan è l’acclamato autore di The Dark Defiles, The Cold Commands (Esclusi), The Steel Remains (Sopravvissuti), Black Man (pubblicato negli USA con il titolo Thirteen), Woken Furies (Il ritorno delle furie), Market Forces (Business), Broken Angels (Angeli spezzati), e di Altered Carbon, pubblicato in Italia dalla Casa Editrice TEA, selezionato dal New York Times fra i “Notable Books” e vincitore del Philip K. Dick Award nel 2003. Ha inoltre realizzato le due brevi serie di fumetti dei primi anni 2000 che hanno come protagonista la Black Widow della Marvel, e come principale autore i videogames Crysis 2 e Syndicate, e ha collaborato ad adattamenti dei suoi lavori in diversi media.

Altered Carbon

Ispirato dalla letteratura hard boiled, dalle opere di William Gibson, dall'influenza di Blade Runner e ricco di citazioni da film francesi e giapponesi, il romanzo Altered Carbon rappresenta la personale versione del futuro di Morgan: un futuro dalle tinte noir, tecnologicamente avanzato e moralmente corrotto, dove la “vera morte” sembra essere stata sconfitta grazie alla possibilità di digitalizzare la propria coscienza e trasferirla in un altro corpo, come avviene per il protagonista Takeshi Kovacs (nella serie Netflix interpretato dall'attore Joel Kinnaman).

Science+Fiction 2018

Giunto quest’anno alla sua 18°edizione, Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione, new media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'esplorazione delle meraviglie del possibile. Fondato a Trieste nell'anno 2000 ha raccolto l'eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Méliès d’argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche, e la consegna del premio alla carriera Urania d'argento (organizzato con l'omonima testata letteraria) ad un maestro del fantastico.

