Area Science Park festeggia 40 anni: incontro tra scienza e innovazione al Ridotto del Verdi

Area Science Park, ente nazionale di ricerca attivo nel campo dell’innovazione a servizio delle imprese, festeggia i suoi primi quarant’anni di attività. Era, infatti, il 1978 quando l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone firmò il decreto con cui venne istituito il primo embrione di Area.

Da allora la crescita e l’evoluzione di Area non si sono più arrestate, tanto da essere oggi un sistema di rilevanza nazionale in cui lavorano oltre 2600 addetti. Accanto alla gestione del parco scientifico e tecnologico multisettoriale, l’attenzione per la creazione di nuove imprese, lo sviluppo di infrastrutture di alta tecnologia e l’innovazione di processo.

Per festeggiare i suoi primi quarant’anni, Area sta organizzando una road map di eventi che si svolgeranno nel corso di tutto il 2018. Il primo è in programma a Trieste il 25 maggio, ospitato nella prestigiosa sala del Ridotto del Teatro Verdi, ed è dedicato al dialogo tra scienza e innovazione, tra pubblico e privato, leve su cui puntare per accrescere la competitività del Paese.

Protagonisti dell’evento esponenti di fama nazionale del mondo dell’innovazione, dell’industria e della scienza, rappresentanti del mondo istituzionale e politico. Tra questi: Licia Mattioli, vice Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria nonché amministratore delegato della Mattioli Spa, Arnaldo Camuffo, Direttore del Centro di Ricerca ICRIOS dell’Università Bocconi di Milano, Zeno D’Agostino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Giuseppe Macino, Direttore di Epigen, progetto bandiera che ha come obiettivo la comprensione di come i meccanismi epigenetici regolano i processi biologici, determinano la variazione fenotipica e contribuiscono all'insorgenza e alla progressione delle malattie.

Parteciperà, inoltre, il neo eletto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A moderare l’incontro il giornalista economico Alan Friedman.

L’evento è un’occasione di confronto sul sistema Paese, sui punti di forza e debolezza, sulla necessaria interazione tra conoscenza e produttività per accrescere lo sviluppo industriale e attirare investimenti, anche internazionali.

Per ulteriori informazioni e per partecipare: https://www.areasciencepark.it/tothenextforty