Alla Stazione Marittima mare, scienza, cultura, innovazione

Mare, Scienza, Cultura, Innovazione: sono alcuni degli aspetti che il Centro Studi Dialoghi Europei di Trieste ha voluto affrontare con “Un mare di scienza”, un progetto finanziato dalla Regione FVG tramite il Bando per la Diffusione della Cultura Scientifica. Il progetto ha coinvolto in questi mesi un centinaio di ragazzi delle scuole superiori della nostra regione e di Fiume-Rijeka (Croazia), ponendo l’attenzione sul rapporto tra scienze naturali e scienze umanistiche come occasione di arricchimento culturale e opportunità.

Con l’evento finale del 14 febbraio il progetto giunge alla sua conclusione.

L’incontro alla Stazione Marittima vuole essere un’occasione di confronto e di riflessione sulle sfidee della diffusione della cultura scientifica oggi, proprio partendo dal lavoro svolto dagli studenti che hanno partecipato al progetto e che passeranno la giornata del 14 a visitare alcuni delle eccellenze del nostro territorio.

Programma

Introduzione di Štefan Čok Presidente del Centro Studi Dialoghi Europei

Presentazione dei laboratori svolti dagli studenti partecipanti al progetto »Un mare di scienza«

Interventi di:

Daniela Picoi (programmista regista RAI)

Vanni D’Alessio (Center for Advanced Studies South-East Europe Rijeka, Università di Napoli) e Benedikt Perak (Dipartimento Studi Culturali Università di Fiume)

Stefano Fantoni (Presidente Fondazione Internazionale Trieste)

Modera Daniela Picoi