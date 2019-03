Sciopero globale per il clima, a Trieste la manifestazione in piazza Unità

Come organizzatore, scrivo in merito allo sciopero globale per il clima che si terrà a Trieste in data 15 marzo 2019 ore 14.30 in piazza Unità d’Italia. La manifestazione si rifà all'azione di Greta Thunberg, ragazza svedese di 16 anni, che ha deciso di scioperare ogni venerdì da agosto 2018 davanti al Parlamento svedese per chiedere al suo governo un impegno reale per contrastare l’emergenza climatica, nel rispetto degli accordi di Parigi della Cop21, al fine di mantenere l’aumento della temperatura media sotto gli 1,5 gradi. Dopo l’intervento di Greta alla COP24, migliaia di persone hanno risposto ad un suo video appello, dando così vita ad una mobilitazione globale spontanea.

Trieste in prima fila

Il 15 marzo anche Trieste parteciperà a questo importante evento portando in piazza non solo cartelloni, ma anche professori e studenti che con il loro intervento pubblico cercheranno di spiegare alla cittadinanza il perché del cambiamento climatico, quali sono i problemi, gli effetti e cosa può fare ogni cittadino per mitigare il riscaldamento globale. L’ evento rappresenta un’azione di per sé politica, ma completamente apartitica in quanto non vi sono rivendicazioni specifiche di un partito. Qui, anche se qualcuno può avere altre appartenenze, siamo tutti riuniti per un'unica grande causa: il bisogno di lottare insieme contro i cambiamenti climatici.