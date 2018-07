Alla scoperta delle illusioni ottiche all'Immaginario scientifico

Secondo appuntamento del ciclo di visite guidate “Te lo racconto io”: domenica 15 luglio alle ore 11.00 all'Immaginario Scientifico di Trieste, sarà possibile scoprire la sezione dedicata alle percezioni, in una visita guidata in compagnia del neuroscienziato Tiziano Suràn.

Suràn, dottorando in neuroscienze cognitive presso la SISSA, accompagnerà il pubblico in una visita, inclusa nel biglietto d'ingresso al museo, tra tante illusioni ottiche da osservare e sperimentare all'Immaginario Scientifico. Perché certe righe sono diritte ma ci appaiono storte? Come funziona lo stereoscopio? In modo divertente e informale si parlerà del funzionamento dei processi attentivi e dei principi dell'organizzazione della percezione, per rendersi conto che a volte il tutto può essere diverso dalla somma delle sue parti, ovvero per l'esperienza cosciente 1 + 1 può non fare sempre 2...

L’attività è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo e non è necessaria la prenotazione. Il museo è comunque aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00.

Le visite “Te lo racconto io”, l'ultima delle quali si svolgerà il 22 luglio, sono pensate per esplorare le sezioni tematiche del science centre in compagnia di uno scienziato che, con approfondimenti, aneddoti e una rilettura insolita degli exhibit esposti, renderà più coinvolgente e significante l’esperienza di visita. Sarà anche l’occasione per partecipare al photo contest su Instagram: i partecipanti alle visite guidate “Te lo racconto io” potranno fotografare il museo e postare la propria foto su Instagram con l’hashtag #teloraccontoio, taggando @immaginarioscientifico. La foto vincitrice si aggiudicherà due gadget estivi dell’Immaginario Scientifico!

Per informazioni: 040224424, www.immaginarioscientifico.it

Tiziano Suran nella foto

