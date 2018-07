“Scopri Opicina una sera d’estate”: gli eventi

“Scopri Opicina una sera d’estate”: presentata oggi nella Sala Giunta del Municipio di Trieste la tradizionale iniziativa estiva che da 11 anni anni anima la borgata carsica con la pedonalizzazione del centro nella giornata di venerdì 13 luglio, proponendo un ricchissimo programma d’intrattenimento, musica (con i concerti di Aleksander Ipavec accompagnato dal virtuso del violino Simone D’Eusanio, musicista di Gianni Morandi, The Selfies e Drunken Sailors), spettacoli, degustazioni e molto altro ancora con apertura serale dei negozi fino alle 23.00 e Anguriata finale. Non mancheranno il Torneo di scacchi con scacchiera gigante e l'esposizione delle autovetture storiche della Trieste Opicina. Spazio anche per lo sport, con le esibizioni degli atleti di A.S.D. Cheerdance Millenium, Centro Sportivo Internazionale ASD e Polisportiva Opicina. Novità di quest’anno, la Sfilata di moda sotto le stelle e la prova di Orienteering. Prologo domani con una conferenza sul Geoparco del Carso. Anche quest'anno, per una sera d'estate, quella di venerdì 13 luglio, Opicina si presenterà pedonalizzata e sarà tutta da scoprire e da vivere. Ritorna anche nell'estate 2018 con una ricchissima serie di appuntamenti musicali, spettacoli, esibizioni itineranti, mostre e degustazioni al chiaro di luna “Scopri Opicina una sera d’estate” - evento promosso e sostenuto dagli operatori economici di Opicina in co-organizzazione con il Comune di Trieste, con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadružna Kraška Banka, presente fin dalla prima edizione e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alle Attività Produttive, Turismo e Cooperazione. Collabora alla manifestazione la II Circoscrizione Altopiano Est. Il tradizionale appuntamento estivo, che ormai da 11 anni anima il centro di Opicina, prevede la pedonalizzazione del centro la sera di venerdì 13 luglio dalle 18.30 alle 24.00 e l'apertura serale dei negozi fino alle ore 23.00.

La serata dedicata allo shopping sotto le stelle sarà allietata, come da tradizione ultradecennale, da musica, spettacolo, sport, degustazioni e tante sorprese, anche e soprattutto per i bambini, nelle principali vie di Opicina, per l’occasione chiuse al traffico e abbellite dagli addobbi floreali di carta e origami realizzati dalle frequentatrici del Centro diurno Capon-Villa Carsia.

Tra gli spettacoli in programma, l'esibizione acrobatica dell'A.S.D. Cheerdance Millenium e quella degli atleti del Centro Sportivo Internazionale ASD, il concerto con il fisarmonicista di fama mondiale nativo di Opicina Aleksander Ipavec e il virtuoso del violino Simone D’Eusanio, attualmente in tour con Gianni Morandi, la musica dal vivo dei Selfies e dei Drunken Sailors e l'esposizione delle opere della pittrice Dilva Musizza. Confermati visto il successo delle edizioni passate anche il Torneo gratuito di scacchi con scacchiera gigante aperto anche ai bambini organizzato dal consorzio Insieme a Opicina con la collaborazione tecnica dell'Accademia di Scacchi e la mostra di autovetture storiche della Trieste-Opicina a cura del Club dei Venti all'Ora (presenti dalle ore 18.30 in Piazzale Monte Re con svariati esemplari classici di Fiat 124, proposta nelle sue varie declinazioni, assieme a uno moderno).

Novità assolute, la Sfilata di moda sotto le stelle con la partecipazione di negozi associati e saloni di bellezza con l’esibizione degli atleti di pattinaggio artistico della Polisportiva Opicina e la prova di Orienteering "in notturna", aperta a tutti, tracciata in modo da far scoprire gli angoli più caratteristici e nascosti del centro storico di Opicina: vicoli, tipiche case carsiche, antichi pozzi e portoni. Per i bambini, veri protagonisti della serata, sono previsti come sempre intrattenimenti gratuiti con gonfiabili, Truccabimbi e numeri di magia. I negozi e i locali del centro – che in questa occasione potranno eccezionalmente occupare il suolo pubblico di pertinenza con tavoli, espositori e spillatori mobili, anche senza obbligo di comunicazione agli uffici presposti, sempre nei limiti del regolamento comunale e del codice della strada, per l'occasione offriranno assaggi e degustazioni con sottofondo musicale. Gran finale alle ore 23.00 con l’ormai classica e attesissima “Anguriata” sotto il castagno in Strada per Vienna. L'atteso evento è stato presentato stamane nella Sala Giunta del Comune di Trieste dall'Assessore Comunale al Commercio ed Eventi correlati, Lorenzo Giorgi, alla presenza del Presidente della II Circoscrizione Altipiano Est, Marko De Luisa, della Presidente del Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina – Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina - che ha portato i saluti del Presidente della Banca di Credito Cooperativo del Carso-Zadružna Kraška Banka, Adriano Kovačič -, del Presidente del Club dei Venti all'Ora Paolo Grava, Presidente dell'Accademia Scacchi Trieste, Massimo Varini e della Presidente della Società Punto K Orienteering ASD, Cristina Ruini.

Anche quest’anno ci sarà un prologo: domani, giovedì12 luglio alle ore 19.30, la Sala conferenze della Banka ZKB - Credito Cooperativo del Carso di via di Via del Ricreatorio, 2 ospiterà – in collaborazione con l’Associazione per la difesa di Opicina-Združenje za zaščito Opčin, la Conferenza dal titolo: “D'acqua, di rocce e di fronde. Il Geoparco del Carso e l'area di Doberdò”. Saranno presenti: Elisa Cricrì - Dottoressa in Architettura, Alessandra Marin - Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Alfredo Altobelli - Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della vita. Ospite d’onore, il Prof. Livio Poldini. Intermezzo con le poesie di Ada Bellina recitate da Roberto Zucca e Shani Blazevich. Molto lungo sarà anche lo strascico di appuntamenti a corollario dell’evento opicinese che si concluderanno il 15 luglio.

In particolare, per l’Estate sotto l’albero presso il SKD-ASC Tabor - Prosvetni dom Opčine, giovedì 12 luglio alle 21.00 Cabaret di burattini in lingua slovena Svetlana Makarovič Čuk Na Palici e sabato 14 luglio sempre alle 21 Musica e gastronomia “Nell'abbraccio dei sensi”: Concerto degli Etnoploč Extendet, Grillers bbq passion, viticoltore Bole, panetteria Čok (info e prenotazione sulla pagina fb skdtabor). Infine, domenica 15 luglio sotto l'Albero Monumentale “Sofora Giapponese” collocato nel giardino privato di Luciana Cossutta in via della Vena 5 sin terrà un concerto di Concerto di Tiziano Bole (chitarra) e Giuliana Rados (violino e voce) in ricordo di Guido Cobez.

“Sarà ancora una volta – ha ricordato Nadia Bellina - una serata di festa per tutta la famiglia, con divertimenti anche per i più piccolo, allietata da musica, spettacoli, degustazioni e Anguriata per tutti. Diverse anche le novità proposte con l’obiettivo di promuovere Opicina e le sue attrattive soprattutto nei confronti dei visitatori e dei non residenti. La pedonalizzazione del centro permetterà di fruire di un’occasione di shopping con i negozi aperti fino alle 22.00 con articoli in saldo, svago e intrattenimento fino alle 23.00 in una cornice insolita e confortevole, creata per godere delle bellezze di Opicina”. Nel dettaglio, il programma di venerdì 13 luglio sarà costituito da molteplici eventi, tutti gratuiti. Dalle ore 19.30, intrattenimenti per bambini con tre strutture gonfiabili (in Strada per Vienna, Piazzale Monte Re e, per i più piccoli, in via di Prosecco), Truccabimbi e Show Time con il Mago Francesco fino alle ore 23.00. Dalle 18.30, esposizione di autovetture storiche a cura del Club dei Venti all'Ora in Piazzale Monte Re. Alle ore 17.00 in Piazzale Monte Re si terrà il IV Torneo Internazionale di Scacchi con scacchiera gigante promosso dall'Accademia di Scacchi Trieste. Fondata nel 2008 da Massimo Varini, medaglia di bronzo al merito sportivo, Azzurro d'Italia e formatore riconosciuto dalla FIDE (Federazione Mondiale degli istruttori di scacchi) nonché presidente dell'unica scuola riconosciuta dalla Federazione Scacchistica Italiana in Friuli Venezia Giulia.

Alle ore 20.00, nel cortile di via Prosecco 29 (retro della Pizzeria Veto), concerto di Aleksander Ipavec (Fisarmonica) e Simone D'Eusanio (Violino). Dalle 20, in via di Prosecco si terrà “Styling under the Stars”, Sfilata di moda sotto le stelle con la partecipazione di negozi associati e saloni di bellezza presentata dagli Speakers Marcello Crea e Omar Maruccelli (Dj Paolo Valenti e Videomaker Stefano) con l’esibizione degli atleti di pattinaggio artistico della Polisportiva Opicina

Non mancheranno nemmeno quest'anno (alle ore 21.00) le attese esibizioni acrobatiche a cura dell'ASD Cheerdance Millenium davanti alla stele di Zinzendorf a cui seguiranno alle 21.30 quelle degli allievi del Centro Sportivo Internazionale ASD. Alle 20.30 via alla Prova di Orienteering con partenza da Piazzale Brdina (con ritrovo alle 19.30) e Premiazione alle 23 al Liverpool Pub 1914.

Gran finale con l'“Anguriata": anguria per tutti offerta da Nova Srl Conad, Abbigliamento Leli, Brundola Francesco Succ. Snc e Start Sport alle ore 23.00 sotto il castagno in Strada per Vienna 46. Numerosi anche gli eventi proposti presso le singole attività aderenti.

Per la gioia dei più piccoli, da Cobez snc alle ore 18.00 saranno allestiti Tavoli gioco LEGO.Alla Gelateria Arnoldo musica Live Rock&Blues anni '50, '60 e '70 con “The Selfies”, formazione composta da Giorgio Codiglia, batteria, Sandi Sancin, basso e voce, Massimiliano Arnoldo, chitarra e voce, Ivo Tull, chitarra e voce e Stefano "Pulce" Pulcini, armonica e cori, con un repertorio carico di energia. Alla Pizzeria al Brigantino concerto dei Drunken Sailors. L’Ottica Optostudio ospiterà un evento sulla sicurezza stradale e la vista corretta sulla strada. Un’hostess presenterà un gioco tecnico sull'iPad e tutti i partecipanti riceveranno un simpatico gadget.

Dalle ore 19.30, a fianco della rotatoria, esposizione di Ceramiche Sclip. Al Bar Tabor Serata Mojito con musica anni ’80 e ‘90. Al Bar Vatta Intrattenimento musicale. Al Circolo A.C.S.I. Trieste verranno servite Delizie di mare. Alla Trattoria Max Serata con Sangria. Alla pasticceria Saint Honorè “Delizie a sorpresa”. Nel cortile della Nuova Tecnoutensili Itinerario tra trattorini e macchine da parchi e giardini. Al Bar “Alla Tramvia” Serata con “Fantasia di sapori carsici”. Alla Pizzeria da Pippo Trionfo di bruschette. Lo studio del pittore Fulvio Cazzador rimarrà aperto dalle ore 16.00 alle ore 23.00. La pittrice Dilva Musizza esporrà le proprie opere in Via Nazionale 36/1 (La Corte degli Artisti).

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook.