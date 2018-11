"Scritture capovolte": laboratori di scrittura al Knulp con gli autori

Imminente la partenza di "Scritture capovolte", un ciclo di 4 incontri di lettura e scrittura, 4 presentazioni di libri in cui sarà possibile confrontarsi con gli autori sperimentando insieme a loro le tecniche di scrittura. Gli appuntamenti si terranno al Knulp in via Madonna del Mare 7ogni secondo venerdì del mese, a partire da domani, 9 novembre, dalle 18:30 alle 21.

Non si tratta di semplici presentazioni: l'autore porta la sua esperienza e il suo lavoro, racconta i suoi segreti e mostra i suoi attrezzi. I lettori potranno mettersi in gioco e, supportati da Marco Galati Garritto (che fa questo lavoro da 10 anni), inizieranno a maneggiare quegli strumenti e sperimentare quelle tecniche, per far saltare fuori parole, personaggi e trame.

Gli appuntamenti

Venerdì 9 Novembre 2018, Stefano Mattia Pribetti, Fuori i gemelli, Efesto 2018.

Venerdì 14 dicembre 2018, Giuseppe Sforza, Inseguendo Gauguin, Laurana 2013.

Venerdì 11 gennaio 2019, Michele Diego, Nel cielo, le stelle, Leucotea 2016.

Venerdì 8 febbraio 2019, Gabriella Silvia Spadoni, Il soldato fantasma, Apollo 2018.



Ingresso con prenotazione; aperitivo e buffet inclusi, posti limitati

Info e prenotazioni:

Knulp