Scritture di coppie e famiglie, sabato 1 dicembre

Sabato 1 dicembre presso la sede AGI di Trieste si terrà un seminario per scoprire e migliorare il rapporto di coppia e famigliari attraverso la scrittura e il disegno. L'obiettivo dell'incontro mira a sensibilizzare i partecipanti sulla possibilità di gestire le fasi critiche all’interno delle dinamiche familiari affinché da questo percorso scaturiscano spunti interessanti per il singolo individuo, per la coppia e per la famiglia nella sua interezza.

Programma e argomenti trattati

Si propone un percorso di primo approccio al sistema familiare finalizzato alla gestione delle fasi critiche. Le crisi personali, coniugali e familiari portate nel contesto di aiuto pedagogico clinico e di mediazione familiare verranno lette attraverso il contributo grafologico correlato al Test di Lüscher e all’approccio sistemico della mediazione familiare. La discussione del materiale tratto dalla esperienza personale professionale sarà accompagnato da contributi teorici e indicazioni di approfondimento ulteriore.