Al Montedoro doppio appuntamento con gli amici a quattro zampe

Doppio appuntamento canino in programma domenica 21 ottobre al Montedoro Shopping Center di Muggia.

Il Kennel club Triestino, in collaborazione con la Monge, organizzerà il primo evento-incontro del Friuli Venezia Giulia intitolato “Scusi… che razza è?”, in cui saranno a disposizione i migliori allevatori cinofili di Friuli Venezia Giulia e Veneto con i loro migliori soggetti adulti e cuccioloni (over 4 mesi).

Gli allevatori saranno pronti a rispondere a tutte le domande del pubblico per poter soddisfare le curiosità sulle varie razze canine ed eventualmente suggerire la razza migliore in base al carattere e agli stili di vita dei richiedenti. Alle 16.30 si effettuerà il best in show finale con la passerella competitiva dei campioni a quattrozampe dei vari allevamenti con la premiazione dei primi tre soggetti da parte di una giuria tecnica. Il pubblico presente, invece, premierà i primi tre allevatori distintisi per allestimento degli stand, cortesia e disponibilità.

Sempre domenica 21, a partire dalle 11, si svolgerà il raduno nazionale del Circolo Italiano Bulldog. L'incontro sarà una tappa obbligatoria per il conseguimento del titolo di campione italiano cinofilo. Per ulteriori informazioni si possono contattare Valentina Zoch 3387578263 (Responsabile regionale del Circolo Italiano Bulldog) e Alessandra Orlando 3388939401 (Presidente del Kennel club Triestino).

L'ingresso alle manifestazioni sarà libero.

Si ricorda che per raggiungere il centro commerciale sono attive tre linee del Trasporto pubblico: linea n.20 Muggia - Stazione centrale, n.47 Domio - Muggia e n.49/ Ospedale di Cattinara - Muggia.