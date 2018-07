I cent'anni italiani di Trieste, visita gratuita

Mercoledì 1 agosto alle ore 17.00 si terrà la visita guidata alla mostra “Il secolo Italiano. 1918-2018: com'è cambiata la città a cent'anni dalla fine della Prima guerra mondiale”, organizzata dal Comune di Trieste nella Sala Selva di Palazzo Gopcevich, in via Rossini 4. Il suo curatore, Andrea Vezzà, illustrerà le cinquanta immagini che compongono il percorso espositivo scelto per testimoniare l'impegno italiano, in termini di opere pubbliche e infrastrutturali, a beneficio della città, e come questa sia cambiata a livello architettonico nel corso del secolo passato.

L'ingresso alla mostra è gratuito.